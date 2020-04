Heute erscheint auf der PS4, der Xbox One sowie auf dem PC das große Title Update 9 (TU9) für The Division 2. Der neue Patch bringt allerlei Änderungen sowie Bug-Fixes ins Spiel und wird von Wartungsarbeiten begleitet. Dabei gehen die Server für mehrere Stunden offline. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Ablauf und den Patch Notes.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Heute bekommt The Division 2 nach Title Update 8.5 bereits das zweite große Update im April spendiert – das Title Update 9 (TU9). Damit drehen die Entwickler von Massive an zahlreichen weiteren Schrauben ihres Shooters und versuchen, das Spiel weiter anhand von Spieler-Feedback zu verbessern und zahlreiche kritische Baustellen wie nervige Bugs anzugehen.

Mit dem neuen Patch gehen jedoch eine mehrstündige Wartung sowie eine Server-Downtime einher. Deshalb gibt es heute Vormittag eine längere Zwangspause.

Alles Wichtige zur heutigen Wartung und Title Update 9

So läuft die Wartung heute ab:

Die Wartung startet heute um 9:30 Uhr deutscher Zeit. Zeitgleich beginnt die Downtime, die Division-2-Server gehen offline

Die Dauer des Server-Down soll laut Massive voraussichtlich 3 Stunden betragen. In diesem Zeitraum könnt ihr nicht zocken – zumindest kein The Division 2

Klappt alles wie vorgesehen, sollten die Server gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen und die Wartung damit enden

Beachtet dabei, dass diese Angaben nicht in Stein gemeißelt sind und nur als ungefährer Rahmen dienen. Es kann durchaus vorkommen, dass die Wartung bereits früher als geplant endet oder sich aber um mehrere Stunden verlängert, falls es zu unvorhergesehenen Problemen kommt. Beides ist in den letzten Wochen und Monaten bereits mehrfach vorgekommen.

Sollten sich etwas am heutigen Ablauf ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Wie groß ist das Update? Das Update soll laut Massive ungefähr 10 GB groß sein. Die genaue Größe dürfte je nach Plattform variieren.

Die Exo-Werkstatt

Was ändert sich durch Title Update 9? Das sagen die Patch Notes: Das große TU9 geht zahlreiche Probleme von The Division 2 an. Deshalb fallen nicht nur der Patch selbst, sondern auch die entsprechenden Patch Notes diesmal umfangreicher aus.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Die Exotic-Werkstatt, ein neues Feature, mit dem ihr eure alten Exotics auf das neue Maximal-Level bringen sowie deren Attribute neu ausrollen könnt.

Änderungen der Spiel-Balance – bei Missionen, der K.I. sowie bei NPCs

Änderungen bei Exotics

Änderungen bei Talenten

Änderungen bei benannten Items

Änderungen bei Loot und Belohnungen

Eine Vielzahl von Bug-Fixes für zahlreiche Bereiche des Spiels

Im Laufe des heutigen Tages erscheint bei uns ein Artikel, der sich im Detail mit den zahlreichen Änderungen und Neuerungen auseinandersetzt. Bis dahin haben wir hier die offiziellen Patch Notes für Title Update 9 für euch verlinkt. Diese liegen allerdings nur auf Englisch vor:

Eine der wichtigsten Änderungen von Title Update 9 dürfte für viele jedoch die Exotic-Werkstatt sein. Falls ihr mehr über dieses Feature erfahren wollt, so haben wir bereits ausführlich darüber berichtet. In folgendem Artikel erfahrt ihr, wie die Exotic-Werkstatt im Detail funktioniert und was genau sie ausmacht: The Division 2: TU9 kommt – Hier die wichtigsten Änderungen