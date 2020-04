Heute bringt das Title Update 8.5 (TU 8.5) zahlreiche Fixes und Balance-Änderungen zu The Division 2. In diesem Zuge erwarten euch deshalb Wartungsarbeiten inklusive Server-Down auf der PS4, der Xbox One sowie auf dem PC. Lest hier alles Wissenswerte zum Ablauf der Wartung und den Patch Notes.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Die Entwickler werkeln auch zu Zeiten der Corona-Krise weiterhin fleißig an The Division 2. So sind für den April unter anderem zwei umfangreiche Updates geplant, mit denen man die dringendsten Baustellen des Shooters angehen will. Das Erste davon kommt heute in Form des Title Update 8.5.

Wer heute Vormittag eine Runde The Division 2 zocken wollte, um beispielsweise seinen Fortschritt im Rahmen der Season 1 voranzutreiben, wird deshalb eine Zwangspause einlegen müssen. Denn mit dem Patch gehen mehrstündige Wartungsarbeiten sowie eine Server-Downtime einher.

Alles Wichtige zur heutigen Wartung und Title Update 8.5 (TU 8.5)

Der Ablauf – Diese Zeiten sind heute wichtig:

Der Beginn der Wartungsarbeiten ist auf 9:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Dann gehen bei The Division 2 auch die Server offline, die Downtime beginnt.

Geplante Dauer des Server-Down wird mit ungefähr 3 Stunden angegeben. Während dieser Zeit könnt ihr kein The Division 2 spielen.

Läuft alles nach Plan, sollten die Server also circa 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder hochfahren und die Wartungsarbeiten abgeschlossen sein

Bedenkt, dass es sich bei diesen Angaben nur um einen ungefähren Zeitrahmen handelt. Die Wartung kann durchaus schon früher enden oder sich auch mal um mehrere Stunden verzögern. Beides ist in den letzten Wochen und Monaten bereits öfters vorgekommen. Sollten sich die Zeiten ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Was ändert sich mit Title Update 8.5? Die Patch Notes: Der Umfang des Updates inklusive der einzelnen Änderungen, die mit TU 8.5 in Spiel kommen, war bereits im Vorfeld zur heutigen Wartung bekannt geworden.

Der Patch bringt unter anderem

Zahlreiche Bug Fixes für allerlei nervige Fehler und Probleme

einige Gameplay-Änderungen

Balance-Tuning bei NPCs

sowie Anpassungen bei Skills oder Status-Effekten

Weitere Einzelheiten und genaue Details erfahrt ihr hier: The Division 2 plant im April 2 massive Updates – So gehen sie die Probleme an

Und hier gibt es die offiziellen Patch Notes zu Title Update 8.5 auf Englisch:

Was ist nach Title Update 8.5 im April geplant? Nicht alle bereits geplanten und beschlossenen Änderungen schafften es ins Title Update 8.5. Denn einige Anpassungen und Fixes benötigen mehr Zeit und/oder ausgiebige Tests.

Diese sollen jedoch in einem weiteren umfangreichen Update im Laufe des Aprils Einzug ins Spiel halten – Title Update 9. Kommuniziert wurden dabei bislang weitere Bug-Fixes sowie Änderungen an Exotics und Talenten.