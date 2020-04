The Division 2: Ungeplante Wartung am 21.04. – Soll Fehler korrigieren

Bei The Division 2 kommt es heute, am 21.04.2020, erneut zu kurzfristigen Wartungsarbeiten. Das Spiel wird eine Zeit lang nicht zu erreichen sein.

Was ist das für eine Wartung? Nachdem The Division 2 schon im Laufe des Tages aufgrund eines Updates nicht zu erreichen war, haben die Entwickler erneute Arbeiten angekündigt.

Agents,

The servers will shut down for an unscheduled maintenance today at 07:00 PM CEST / 01:00 PM EDT / 10:00 AM PDT to address issues with the Striker Kneepads.

Estimated downtime is approximately 1 hour.

Maintenance Info: >https://t.co/33zmPzUt85 pic.twitter.com/oKnZjfWj50

— The Division 2 (@TheDivisionGame) April 21, 2020