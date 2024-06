Tarisland: Speisenfestival – Gerichte kochen, teilen und Gourmet-Truhen finden

In Tarisland ist mit dem Speisenfestival ein neues Ingame-Event gestartet. MeinMMO verrät euch, wie ihr Gerichte kocht, teilt und die Gourmet-Geschenkkisten findet.

In Tarisland ist mit dem Speisenfestival das erste Ingame-Event gestartet. Bis zum 3. Juli 2024 könnt ihr euch als Koch versuchen und so exklusive Belohnungen erhalten. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zum Weltereignis zusammen.

Wie funktioniert das Speisenfestival? Über das Event-Symbol (das Füllhorn) erreicht ihr den Reiter „Speisenfestival“. Ein Blick reicht, um zu erkennen, dass sich die verschiedenen Aktivitäten des Events erst nach und nach freischalten.

Über das Event erhaltet ihr Zugriff auf immer neue Bufffood-Rezepte, die euch mit mehr Lebenskraft, Angriffskraft oder anderen Wertesteigerungen versorgen. Außerdem locken Regenbogen-Süßigkeiten, die ihr beim Lebensmittelhändler gegen Belohnungen eintauschen könnt, sowie ein Karotten-Anhänger.

[toc]

Der Cinematic-Trailer zum Launch von Tarisland:

Aufgabe 1: Gerichte kochen

In jeder Stadt sind Imbisswagen aufgetaucht, an denen ihr besondere Speisen kochen könnt. Reist etwa zum Zentralplatz von Silberstadt und geht dann die nördlichen Treppen hoch, um beim dortigen Imbisswagen die erste Aufgabe zu erfüllen: Kocht ein Gericht.

Dafür müsst ihr jedoch zuerst die passenden Zutaten finden, wobei ihr die Barbecue-Sauce für ein paar Silberstücke von der nahen Manny Dodo kaufen könnt, Manny Max beim Ancash-Stamm versorgt euch mit Suppentopf und von Manny Biggs aus dem Nebelwald gibt’s Rosmarin.

Was ihr genau benötigt, erfahrt ihr über das Kochbuch der Event-Seite oder wenn ihr beim Imbisswagen „Delikatessen kochen“ auswählt.

Nüsse und Honig findet ihr in der Nähe von Taras Farm.

Fahrt mit dem Mauszeiger über eine Zutat und ihr erfahrt, woher ihr den Gegenstand bekommt. Klickt auf Quelle, um euch in die Nähe des Farmplatzes teleportieren zu lassen. Nüsse und Honig findet ihr etwa in der Nähe von Taras Farm, am Stadtrand von Silberstadt. Für Adlerfleisch besiegt ihr Parker-Gegner auf der kleinen Insel östlich von Stadt Quellkamm (ebenfalls am Stadtrand).

Mit den Zutaten geht’s dann zurück zum Imbisswagen. Wählt „Delikatessen kochen“ aus, startet über „Kochen“ den Kochvorgang und haltet per Mausklick die Temperatur auf dem gewünschten Wert. Zwischendurch müsst ihr außerdem einen kleinen Reaktionstest meistern. Gelingt euch das, ist diese Aufgabe bereits erfüllt.

Aufgabe 2: Gerichte teilen

Im nächsten Schritt sollt ihr ein Festivalessen mit einer besonderen Person teilen. Geht dafür zu Maeve Eisenellbogen, der links vom Imbisswagen steht. Der verrät euch, welches Gericht ihr ihm bringen sollt. Wenn ihr das getan habt, startet ein Timer. Parallel öffnen sich zwei neue Interface-Anzeigen.

Beim Kochen müsst ihr ein kleines Minispiel erfolgreich abschließen.

Zum einen erfahrt ihr, welchem Spieler-Charakter ihr das Essen bringen sollt, über das Element könnt ihr diesen direkt im Chat anwhispern. Zum anderen erhaltet ihr Zugriff auf eine Fertigkeit, die ihr in der Nähe des Charakters nutzen müsst, um das Essen zu teilen.

Da der Charakter überall in der näheren Umgebung sein könnte, empfiehlt es sich, diesen freundlich anzuschreiben und nach einem kurzen Plausch in eine Gruppe einzuladen. So solltet ihr euch schnell finden. Falls der Timer abläuft, ohne dass ihr die Aufgabe abgeschlossen habt, könnt ihr bei Maeve einen weiteren Versuch starten.

Aufgabe 3: Sammelt eine Gourmet-Geschenkkiste

Macht bei einem Elite-Dungeon oder dem Inhalt „Arkane Reiche“ mit, um mit einer Gourmet-Geschenkkiste belohnt zu werden. Wenn ihr diese eingesammelt habt, könnt ihr euch auf der Event-Seite die nächsten 20 Regenbogen-Süßigkeiten abholen.

Das Speisenfestival schaltet sich erst nach und nach frei.

Aufgabe 4: Findet eine Gourmet-Truhe

Der Gott des Kochens hat Gourmet-Truhen in bestimmten Gebieten am Stadtrand platziert. Findet eine und holt euch den Inhalt. Es gibt insgesamt zwölf Truhen, jeweils vier in jeder erkundbaren Region. Was euch die Event-Seite nicht verrät: Ihr braucht das passende Gericht in purer Qualität in eurem Inventar, damit ihr die zugehörige Gourmet-Truhe öffnen dürft.

Am leichtesten ist es, wenn ihr euch die Truhe beim Ancash-Stamm holt. Teleportiert euch ins Dorfzentrum und haltet euch dann nordwestlich, die Straße hoch zum Häuptlingshaus. Links hinter dem Haus ist ein Wachturm, auf dem die Truhe steht. Mit einer Zaubertreppe oder einem beherzten Sprung mit eurem Mount solltet ihr sie erreichen. Packt vorher aber Saure Wildwolfssuppe (pur) ein!

Der rote Kreis zeigt euch den Standort der vielleicht am leichtesten zu findenden Gourmet-Truhe.

Aufgabe 5: Macht bei der Gourmet-Party mit (noch nicht aktiv)

Die Kostüm-Party ist erst in der kommenden Woche verfügbar und startet dann täglich zwischen 12:00 und 18:00 Uhr. Zieht ein niedliches Kostüm an, gewinnt den Essenswettbewerb und holt euch so den Karotten-Anhänger.

Aufgabe 6: Verteidigt das Gourmet-Festessen (noch nicht aktiv)

Ebenfalls kommende Woche startet das Gourmet-Festessen. Zwischen 14:00 und 20:00 Uhr tauchen jedoch Lebensmitteldiebe auf, die das Festessen stören möchten. Vertreibt die Nahrungsdiebe, um euch 20 weitere Regenbogen-Süßigkeiten zu verdienen.

Was gibt es für die Regenbogen-Süßigkeiten?

Bei Manny Max beim Ancash-Stamm erhaltet ihr

Überlegener Suppeneintopf für 1x Regenbogen-Süßigkeit

Titel Eintopfmeister für 20x Regenbogen-Süßigkeiten

Bei Manny Dodo in Silberstadt könnt ihr die folgenden Items kaufen:

Beste Barbecue-Sauce für 1x Regenbogen-Süßigkeit

Nahrungsmittelbehälter des göttlichen Chefkochs für 10x Regenbogen-Süßigkeiten

Titel Spielmeister für 20x Regenbogen-Süßigkeiten

Haustier Dragaroon für 250x Regenbogen-Süßigkeiten

Kochmützen-Porträt für 50x Regenbogen-Süßigkeiten

Manny Biggs im Nebelwald liefert

Chaoswasser für 1x Regenbogen-Süßigkeit

Titel Meister-Barkeeper für 20x Regenbogen-Süßigkeiten

Das klingt cool, was muss ich zu Tarisland wissen? Tarisland ist ein Themenpark-MMORPG, das einen großen Fokus auf Dungeons und Raids setzt und mit einem Free2Play-Modell für PC sowie Mobile erschienen ist. Eine Konsolen-Version oder Controller-Support gibt es nicht.

Eine Story-Kampagne führt euch durch die Level-Phase. In der Spielwelt findet ihr zudem Nebenquests und Events. Es gibt Crafting, Solo-Herausforderungen, einen Vergnügungspark und instanziierte PvP-Inhalte. Außerdem werdet ihr, typisch für asiatische MMORPGs, mit Währungen, kleinen Belohnungen und potenziellen Mikrotransaktionen zugeschmissen. Mehr Infos: Tarisland – Alles Wichtige zu Release, Klassen, Preload, System-Voraussetzungen, Konsole (PS5), Free to play, Trailer.