„Die Zeiten werden sich ändern“ – Steven Spielberg warnte Antonio Banderas vor der größten Veränderung des Kinos

Steven Spielberg ist einer der wichtigsten Regisseure aller Zeiten und ein Begründer des Blockbuster-Kinos. Ende der 90er warnte er den Schauspieler Antonio Banderas aber, dass sich das Kino maßgeblich verändern wird und das sehen wir heutzutage an jedem Blockbuster.

Wer ist Steven Spielberg? Steven Spielberg ist einer der wichtigsten Regisseure und Persönlichkeiten des Kinos, vor allem im Blockbuster-Bereich. Er hat nicht nur spektakuläre Filme wie Der weiße Hai, E.T., oder Jurassic Park gemacht, sondern auch geschichtlich-relevante Filme wie Die Farbe Lila oder Schindlers Liste.

Er war auch mit dabei, als sich das Kino Ende der 90er maßgeblich verändert hat. Die CGI-Technik war auf dem Vormarsch und der Regisseur warnte den Darsteller Antonio Banderas vor der großen Veränderung.

Spielberg hat in einigen seiner Filme Verweise versteckt: Wenn man Jurassic Park an der richtigen Stelle pausiert, entdeckt man eine versteckte Anspielung

Eines der großen Meisterwerke von Spielberg ist E.T.:

CGI im Vormarsch

In dem Film Die Maske des Zorro von 1998 spielte Antonio Banderas die Hauptrolle. Regie führte Martin Campbell und Steven Spielberg war an der Produktion beteiligt. Wie Banderas in einem Interview mit Yahoo verriet, warnte Spielberg den Schauspieler bei der Produktion des Films und lobte ihn für den Film.

Steven Spielberg sagte einmal zu mir, als wir drehten: ‘Dies wird wahrscheinlich einer der letzten Western sein, der so gedreht wird, wie die Western früher gedreht wurden, mit echten Szenen, mit echten Pferden, wo alles echt ist, Schwertkämpfe, keine CGI’ Antonio Banderas über ein Gespräch mit Steven Spielberg (Quelle: Yahoo)

Er sagte zu Banderas, dass sich die Zeiten ändern werden und das sogar sehr schnell. Banderas solle stolz auf den Film sein, bei dem er dabei war.

Für Banderas lohnte sich der Film auf jeden Fall. Er war international sehr erfolgreich und machte den Schauspieler abseits von Europa bekannt. Vor dem Film spielte er hauptsächlich in europäischen Filmen mit. Zuletzt konnte man ihn in Indiana Jones und das Rad des Schicksals sehen oder in Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch hören.

War CGI der Untergang des Kinos? Nein, wohl eher nicht. Was man sagen kann, ist, dass CGI in eigentlich jedem größeren Film benutzt wird. Selbst Szenen mit praktischen Effekten nutzen CGI und auch Spielberg nutzte in Filmen wie Ready Player One viele Computer-Effekte.

Die Qualität von CGI hängt immer vom Film ab und wie gut und visuell ansprechend es präsentiert wird. Vor allem ist CGI aber günstiger als viele praktische Effekte, da diese beim Drehen auch einen anderen Aufwand brauchen. Viele Blockbuster nutzen auch Greenscreen, anstatt echter Drehorte und das sieht man oft. Für eine Revolution von CGI sorgte ein Sci-Fi-Film von 1982: Dieser Film revolutionierte CGI in Filmen, doch erhielt keinen Oscar, weil Computereffekte als „Cheat“ galten