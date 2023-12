Dieser Film revolutionierte CGI in Filmen, doch erhielt keinen Oscar, weil Computereffekte als „Cheat“ galten

Es liegt eine interessante Ironie in der Tatsache, dass das originale Tron in jenem Jahr von der Oscarverleihung in der Kategorie visuelle Effekte disqualifiziert wurde, weil die Verwendung eines Computers als Betrug angesehen wurde.

In einem Interview auf der Comic Con in San Diego 2010 sprach die Vanity Fair mit Joseph Kosinski , dem Regisseur von Tron: Legacy, über die damalige Geringschätzung des originalen Tron. Zur Disqualifizierung der Oscars sagt Kosinski folgendes:

1982 erschien der Science-Fiction-Film Tron von Disney. Der Programmierer Kevin Flynn, gespielt von Jeff Bridges, wird in ein Computerprogramm gesogen, in dem Master Control regiert. Dort versucht er mit Tron zusammen, Master Control zu besiegen und aus dem Cyberspace zu entkommen, wo beide gefährliche Spiele spielen müssen.

