Starkes Koop-Spiel auf Steam ist wie das Wetter gerade, aber mit Zombies – Kostet im Summer Sale nur die Hälfte

Wie teuer ist Dead Island 2 aktuell ? Auf Steam kostet das Spiel im Zuge des Summer Sales 50 % weniger, also 29,99 €. Bis zum 11. Juli 2024 könnt ihr euch das Spiel mit Rabatt schnappen. Wer für den Sommer noch eine andere Spiele-Empfehlung braucht, der sollte in den Artikel von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus reinschauen: Eines der besten Rollenspiele ist endlich komplett und größer als Baldur’s Gate 3, hat mich den ganzen Urlaub gekostet

Dead Island 2 hat eine recht simple Geschichte, parodiert aber in Nebenquests und in der Umgebung viele bekannte L.A.-Klischees. Man trifft Hollywood-Stars oder ein Influencer-Haus voller Proteinpulver und Entschuldigungsskripts für Videos.

Der Steam Summer Sale 2024 läuft gerade und es gibt wieder einige Schnäppchen. Ein Koop-Spiel mit Zombies passt sich dabei dem heimischen Wetter an und gibt euch Urlaubsstimmung in L.A. und viele, viele Waffen.

