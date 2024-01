Aktuell bekommt ihr im Steam Sale eines der besten Koop-Spiele der letzten Jahre so günstig wie nie

Noch bis zum 4. Januar um 19 Uhr bekommt ihr im Steam Winter Sale das fantastische Koop-Spiel It Takes Two zum historischen Tiefpreis von 10 Euro. Das spricht einem Rabatt von 75 Prozent.

Was ist das für ein Spiel?

It Takes Two erzählt die Geschichte des Paares Cody und May, deren Ehe aktuell alles andere als gut läuft. Durch einen Zauberspruch werden die beiden plötzlich in Puppen verwandelt und müssen gemeinsam einen Weg finden, wieder zu Menschen zu werden.

Dazu schnappt ihr euch einen Freund oder euren Partner und bewältigt als Cody und May verschiedenste Herausforderungen. Von Rätselpassagen über Parcours bis hin zu Bosskämpfen bietet euch das Action-Adventure jede Menge Abwechslung.

Ihr müsst It Takes Two im Koop spielen. Einen Singleplayer-Modus gibt es nicht. Allerdings könnt ihr euch überlegen, ob ihr online oder lokal vor einem gemeinsamen Bildschirm spielen wollt.

Einen Vorgeschmack darauf, was euch im Spiel konkret erwartet, bekommt ihr im Trailer:

Einer kauft, zwei spielen

Müssen beide das Spiel besitzen? Im Fall von It Takes Two muss nur einer von euch beiden das Spiel besitzen. Selbst, wenn ihr es nicht gemeinsam auf der Couch, sondern online zusammen spielen wollt.

Möglich macht das der sogenannte Freunde-Pass. Den lädt sich derjenige von euch herunter, der nicht die Vollversion des Spiels besitzt. Dadurch kann dann der Besitzer von It Takes Two den anderen in sein Spiel einladen.

Wichtig: Der Freunde-Pass funktioniert zwar generations-, aber nicht Plattform übergreifend. Das heißt, euer Freund muss ebenfalls auf dem PC spielen und kann euch nicht mit einer Konsole beitreten. Außerdem brauchen beide Spieler ein Konto auf der Plattform.

Solltet ihr euch das Spiel im Steam Sale kaufen, braucht euer Koop-Partner beim Online-Spielen auch einen Steam-Account.

95 % positive Steam-Bewertungen

Was macht It Takes Two so gut? Wenn ihr euch oben den eingebetteten Trailer angeschaut habt, dann wisst ihr bereits: It Takes Two ist kein lahmer Plattformer oder ein reines Rätselspiel, bei dem Zusammenarbeit optional ist.

Es gibt unzählige Spielmechaniken, in jedem Abschnitt neue Ideen und jedes Mal ist Zusammenarbeit gefragt. Viele Steam-Rezensionen loben genau diese Punkte und erzählen auch von herzerwärmenden Geschichten, wie sie und ihr Koop-Partner eine engere Bindung durch das Spiel aufgebaut haben.

Ein Spieler schreibt: Ich habe das Spiel mit meiner Freundin angefangen und mit meiner Ehefrau beendet.

Ein anderer Spieler erzählt: Habe das Spiel heute mit meiner Tochter begonnen und wir haben für 3,5 Stunden gespielt. Danach konnte sie einfach nicht aufhören, darüber zu reden.

Wieder ein anderer schreibt: In all meinen Gamer-Jahren habe ich noch nie so was Perfektes gespielt. Die Liebe zum Detail, die Vielfältigkeit, der Einfallsreichtum, einfache alles war perfekt. Nach jedem Kapitel kam was Neues, man hatte einfach so viel zum Entdecken.

Auch unsere Kollegen bei GameStar waren in ihrem Test zu It Takes Two hin und weg von den fantastischen Ideen im Spiel und der mitreißenden Geschichte.

Auch für Non-Gamer ein Fest

Müssen beide gute Gamer sein? Oftmals wird bei Koop-Spielen gewisse Vorkenntnisse vorausgesetzt, was Steuerung oder Begeisterung für das Genre angeht. Das ist bei It Takes Two nicht so.

Wie ihr anhand der Steam-Reviews schon erahnen könnt, spielen viele das Koop-Spiel auch gerne mit ihrem Partner oder ihren Kindern, weil die Steuerung erstmal einfach zu verstehen ist. Die Lernkurve steigt sanft an.

Zu einfach macht es euch das Spiel aber trotzdem nicht. Vor allem die Bosskämpfe erfordern ein gewisses Maß an Koordination und Geschick. Oftmals könnt ihr euren im Kampf ausgeknockten Partner aber „wiederbeleben“ und so spielerische Differenzen gut ausgleichen.

Wenn ihr also schon immer mal einem Freund, eurem Partner oder euren Kindern die Faszination von Spielen etwas näherbringen wolltet, ist It Takes Two vielleicht das perfekte Spiel dafür. Sollte das trotzdem nichts für euch sein, dann schaut mal in diese Liste: Steam gibt die besten Spiele von 2023 bekannt und ein 25 Jahre alter Shooter mischt ganz oben mit