Steam: Indie-Studio entwickelt Strategie-Spiel, das HandOfBlood so liebt – Bauen jetzt RPG, das 10-Mal besser werden soll

Das Rollenspiel Battle Brothers war 2017 ein Überraschungshit auf Steam. Es bekam 88 % positive Bewertungen bei über 18.000 Reviews und begeisterte auch den deutschen YouTuber HandOfBlood. Nun arbeitet das Studio dahinter an einem neuen RPG, das auf die gleichen Tugenden setzt.

Was ist das für ein Spiel? Es trägt den Titel Menace und wird ein rundenbasiertes Rollenspiel, das seinen Fokus auf Taktik und Brutalität setzt. Allerdings wechselt das Setting von Mittelalter-Fantasy zu SciFi und ihr spielt künftig in einer 3D-Ansicht, was größere Schlachten ermöglichen soll.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Kommandeurs und führt eine Truppe aus Marines, Söldnern und Kriminellen in ein weit entferntes Sonnensystem, um dort eine unbekannte Bedrohung zu besiegen.

Ihr steuert nicht nur Kämpfer, sondern auch verschiedene Fahrzeuge und Mechs.

Alles soll sehr taktisch zugehen. Ihr habt die Möglichkeit, andere Fraktionen auszulöschen oder euch mit ihnen zu verbünden. Zudem müsst ihr ständig eure Versorgung sichern.

Ihr sollt oft scheitern, was auch schon im Vorgänger Battle Brothers der Fall war.

Meance soll “endlose Wiederspielbarkeit” bieten. Dafür setzt das Spiel auf prozedural generierte Missionen, mehrere Karten sowie eine große Auswahl an Charakteren und Entscheidungen.

Die Entwickler versprechen in ihrer Präsentation zudem, dass alles, was ihr an Battle Brothers so liebt – etwa die Charakterentwicklung, die Herausforderung und die dynamischen Sandbox-Elemente – auch in Menace enthalten sein wird. Nur soll es noch “10-Mal besser werden”, wie sie selbst betonen.

Hier könnt ihr euch den ersten Ankündigungs-Trailer anschauen:

Wie Battle Brothers, nur noch besser

Was haben die Entwickler bisher geleistet? 2017 brachte Overhype Studios das taktische Rollenspiel Battle Brothers auf den Markt. Das Spiel bekam bei Metacritic in der Spitze eine 92 als Bewertung und unsere Kollegen der GameStar gaben immerhin eine 78.

Lob gab es dort vor allem:

Für das gute Spieldesign.

Das Kampfsystem.

Und den hohen Schwierigkeitsgrad.

Das Aufbauen einer eigenen Söldnertruppe und die interessanten Zufallsereignisse werden ebenfalls gelobt.

Kritik hingegen bekam die Grafik, die auch bei Menace eher altbacken aussieht. Außerdem gibt es durch das Würfeln immer einen Zufallsaspekt, der sich auch frustrierend anfühlen kann, wenn man zweimal an einer “90 %”-Chance scheitert.

Battle Brothers gehört außerdem zu den Lieblingsspielen von HandOfBlood, einem bekannten deutschen YouTuber. Er hat schon mehrere Videos dazu veröffentlicht und betitelte eins sogar mit “Ich habe ein Suchtproblem…”

Im Januar startete er eine ganze Video-Reihe, die er mit “Battle Brothers: Lone Wolf” betitelte. Die besteht aus 21 Folgen, die jeweils zwischen 60 und 100 Minuten lang und komplett ungeschnitten sind.

Den ersten Teil haben wir euch hier als Video eingebunden:

Wann erscheint Menace? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Allerdings wird auf der Steam-Seite das Erscheinungsjahr 2024 angegeben. Zu lange müsst ihr also nicht darauf warten. Es erscheint zudem auch im Epic Store.

Was sagt ihr zu dem neuen Spiel? Habt ihr Lust auf ein Battle Brothers im Weltraum?

