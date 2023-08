Neues, düsteres Survival-Game auf Steam sieht aus wie Siedler trifft Gothic

Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Neues Open-World-Spiel will Genshin Impact und Valheim vereinen – Der Trailer kommt gut an, doch nach der Beta hagelt es Kritik

Wie sieht das Gameplay in Gord aus? Es ist ein Einzelspieler-Abenteuer mit Fokus auf Strategie. Ihr spielt euch durch eine Story oder stellt in selbstgewählten Szenarien euer Können auf die Probe.

