Steam: Space-Shooter verkauft sich 100.000-mal an einem Tag, muss jetzt spontan schließen

Für den kuriosen Weltraum-Shooter Boundary auf Steam ist schon wieder Schluss. Nach 100.000 verkauften Spielen stellt man den Betrieb ein.

Nach nur einem Jahr wurden Boundary die Grenzen aufgezeigt. Denn der anfangs so vielversprechende Weltraum-Shooter stellt seinen Betrieb in wenigen Tagen ein. Entwickler und Publisher beschuldigen einander, warum dieser Schritt nun ansteht. Die Leidtragenden sind vor allem die Fans, die den Early-Access-Titel in der Hoffnung gekauft haben, dass hier etwas ganz Besonderes entsteht.

Was ist Boundary für ein Spiel? Der große Selling Point von Boundary war der taktische Kampf bei Schwerelosigkeit. Denn als „Astroperator“ schlüpft ihr in einen Raumanzug und packt schwere Waffen aus, um in Team-gegen-Team-Kämpfen Missionen zu bewältigen und den feindlichen Astronauten mal zu zeigen, auf welcher Seite die Schrotflinte ihren Lauf hat.

Durch die Schwerelosigkeit können Feinde aus allen Richtungen kommen und von jedem Winkel angreifen. Gleichzeitig haben Waffen eine Auswirkung auf eure Bewegung – denn der ordentliche Wumms einer Shotgun hat so viel Rückstoß, dass ihr selbst ein paar Meter im Weltraum zurückgeschleudert werdet. Aber seht am besten selbst im Trailer, wie das aussah:

Was war das Problem? Nach dem Start im April 2024 konnte Boundary relativ hohe Spielerzahlen verzeichnen. In der Spitze tummelten sich hier 15.000 Spieler in der Schwerelosigkeit, während im Schnitt zumindest 2.400 Leute durch das All trieben. Am ersten Tag verkaufte man stolze 100.000 Kopien von Boundary. Ein ziemlicher Erfolg also.

Dieser Erfolg hielt allerdings nicht lange. Denn schon im Mai brachen die Zahlen gewaltig ein und schon im November waren es durchschnittlich nur noch 4 Spieler, die gleichzeitig in Boundary aktiv waren – mit einer Monats-Spitze von 17 Spielern (via steamcharts.com). Viel zu wenig, um wirklich Partien austragen zu können oder Abwechslung zu erleben.

Publisher und Entwickler sind derweil in einen Streit geraten. Wer hier die Wahrheit erzählt, ist nicht so einfach herauszufinden.

Der Entwickler behauptet, dass der Publisher ihm Geld schulden würde und der Publisher sagt, dass der Entwickler keine Updates für das Spiel bereitgestellt hätte und es darum gescheitert wäre (via pcgamer.com).

Wie waren die Bewertungen von Boundary? Grundsätzlich hatte Boundary nach dem Start im April 2023 relativ gute Bewertungen – knapp 70 % waren positiv. Allerdings kamen die meisten Bewertungen auch in den ersten Wochen nach dem Start des Spiels zustande.

Jetzt, seit der Ankündigung vom „Tod“ des Spiels, hagelt es negative Kritiken. Die frustrierten Fans machen offenbar ihrem Ärger Luft und beschweren sich darüber, dass das Spiel sterben musste. Das ist ein typisches „Review-Bombing“, das zumeist mit dem Tod eines Spiels einhergeht. Die meisten dieser Bewertungen kommen wohl ohnehin von Leuten, die in den letzten Wochen gar nicht gespielt haben, denn auch im vergangenen Monat Mai hatte Boundary lediglich 5 Spieler im Durchschnitt online – und das ist schon aufgerundet. Immerhin könnt ihr das Spiel nun getrost aus eurem Pile of Shame streichen.

Klar ist lediglich, dass Boundary Ende Juni den Betrieb einstellen wird. Enttäuschend für alle, die rund 25 € für das Spiel bezahlt haben, in der Hoffnung, dass es ein großartiger Shooter werden könnte, dem direkt nach dem Start leider die Luft ausging. Aber so ist das im Weltraum eben.