Rollenspiel-Juwel auf Steam lässt euch endlich häufiger ans Römische Reich denken – Ist so günstig wie nie

Es war noch nie so leicht, an das Römische Reich zu denken wie gerade.

Wo gibt es das Spiel? „ Expeditions: Rome“ kostet aktuell 18 € auf Steam und ist damit so günstig, wie noch nie. Das Angebot geht noch bis zum 22. Januar. Der normale Preis liegt bei 45 €. Auch das DLC „Death or Glory“ gibt’s für nur 4 €.

Man muss sich ohnehin fragen: Was haben die Römer je für uns getan? (via youtube )

Die These, Männer würden ständig ans Römische Reich denken, Frauen so gut wie nie. Frauen wären daher schockiert, wenn sie erfahren, wie oft ihr Partner in Gedanken 2000 Jahre in der Zeit zurückhängt.

