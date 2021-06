Redfall ist ein neuer Koop-Shooter, in dem ihr allein oder mit bis zu 4 Spielern eine offene Welt erkunden und gegen Vampire kämpfen könnt. Wir von MeinMMO stellen euch die verschiedenen spielbaren Helden vor.

Was ist das für ein Spiel? Redfall ist der neuste Open World Koop-Shooter von Bethesda. Darin bekämpft ihr Vampire, die durch ein fehlgeschlagenes Experiment immer größer und stärker werden. Im ersten Trailer geht es sehr rasant und bunt zu.

Ihr steuert verschiedene Helden, die mit anpassbaren Schusswaffen und besonderen Fähigkeiten Feinde ausgeschaltet, die Chaos in der Stadt Redfall verbreiten. Durch Sprüche wie “Tote Vampire schmecken nach Blut, Tod und Erdbeeren” zeigt sich gleich, dass sich der Shooter nicht zu ernst nimmt.

Der Shooter soll 2022 für PC und Xbox Series X/S erscheinen.

Welche Helden gibt es? Redfall setzt auf 4 spielbare Helden:

Devinder Crousley

Layla Ellison

Remi De La Roa

Jacob Boyer

Jeder von ihnen hat eine andere Hintergrundgeschichte und besondere Fähigkeiten. Die Geschichte lässt sich auf der offiziellen Webseite von Redfall verfolgen, die besonderen Fähigkeiten haben wir aus dem Trailer geschlossen. Sobald es neuere Infos gibt, werden wir diesen Artikel auf MeinMMO entsprechend aktualisieren.

Devinder Crousley – Der Ermittler des Paranormalen

Was wissen wir über Devinder Crousley? Devinder ist ein im Internet bekannter Kryptidenjäger und Ermittler des Paranormalen. Jahrelang hat er an Technologien gearbeitet, die sich nun im Kampf gegen die Vampire bezahlt machen. Er kam für eine Lesereise nach Redfall, kurz bevor die Sonne sich verdunkelte.

Devinder versucht zudem die Ereignisse immer wieder zu dokumentieren, um damit zu beweisen, dass er mit seinen Vermutungen bezüglich des Paranormalen recht hatte.

Devinder Crousley.

Was ist seine besondere Fähigkeit? Seine Fähigkeiten werden als einzige im Trailer nicht ganz klar. Er scheint verschiedene technische Gadgets zu besitzen, darunter eine Art Granatwerfer, der direkt zu Beginn bei Sekunde 52 für eine Explosion im Trailer sorgt.

Layla Ellison – Die Biomedizintechnikerin

Was wissen wir über Layla Ellison? Layla kam aus Wisconsin nach Redfall, um dort Biomedizintechnik zu studieren. Während eines Praktikums in einer dubiosen Forschungseinrichtung lief jedoch etwas schief. Was genau, daran kann sich Layla nur verschwimmen erinnern. Doch seitdem besitzt sie besondere Fähigkeiten.

Layla Ellison.

Was ist ihre besondere Fähigkeit? Im Trailer spannt sie einen Regenschirm auf, der immer größer wird und getroffene Feinde zurückwirft. Außerdem kann sie eine Art Fahrstuhl beschwören, mit dem die Charaktere überhaupt erst auf das Dach gekommen sind.

Remi de la Roa – Die Ingenieurin

Was wissen wir über Remi de la Roa? Remi ist eine Ingenieurin, die ihr Leben in Konfliktgebieten verbracht hat. Sie war Teil einer Navy-Elite-Rettungseinheit, die Menschen überall auf der Welt beistand. Auf dem Weg nach Redfall wurde ihr Schiff zerstört und ihr gesamte Crew ging verloren. Nun hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Vampire auszuschalten.

Remi de la Roa.

Was ist ihre besondere Fähigkeit? Remi hat einen treuen Begleiter, den Roboter Bribón, der im Trailer bereits einige Auftritte hatte.

Jacob Boyer – Der Sniper vom Militär

Was wissen wir über Jacob Boyer? Jacob ist ein ehemaliger Sniper beim Militär, der inzwischen bei einer privaten Sicherheitsfirma arbeitet. Diese Firma schickte ihn in die Stadt Redfall, kurz bevor sich die Sonne verdunkelte. Er ist vor allem bekannt für seine herausragende Präzision und seine Angriffe aus den Schatten heraus. Im Trailer trägt er eine dunkle Jacke mit einer großen Kapuze.

Die Beschreibung des Charakters erwähnt außerdem einen zerfledderten Raben, der als Vorbote für die tödlichen Angriffe von Jacob Boyer dient. In seinem Vorschaubild wird außerdem das rechte Auge hervorgehoben, was wohl für seine Präzision steht.

Jakob Boyer.

Was ist seine besondere Fähigkeit? Im Trailer sieht man seine besonderen Fähigkeiten beim Kampf auf dem Dach. So kann sich Jacob Boyer unsichtbar machen und so einem Angriff des Vampirs entgehen.

Was sagt ihr zu dem Shooter? Sprechen euch das Setting und die Charaktere an? Schreibt es gerne in die Kommentare. Mehr zu dem Spiel werden wir wohl in den kommenden Wochen und Monaten bis zum Release erfahren. Alle wichtigen Infos zum Shooter findet ihr in unserem Hub zu Redfall.