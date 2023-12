Wann kommt Ready or Not für PS5? Das wissen wir bereits

Ready or Not hat den Early-Access-Status hinter sich gelassen und ist mit Version 1.0 erfolgreich auf Steam gestartet. Spieler fragen sich nun, wann der Taktik-Shooter für Konsolen erscheint.

Der Ego-Shooter Ready or Not ist jetzt in Version 1.0 auf Steam verfügbar. Das Gameplay ist auf Koop-Action ausgelegt und damit perfekt, um gemeinsam mit Freunden ein paar Runden zu spielen.

Leider schauen Konsolenspieler auf PlayStation und Xbox dabei in die Röhre. Ready or Not kann zum aktuellen Zeitpunkt nur auf dem PC über Steam gespielt werden. Es besteht aber Grund zur Hoffnung, dass in der Zukunft noch eine Version für PS5 und andere Konsolen entwickelt wird.

Wie steht es um einen PS5-Release von Ready or Not?

Wird Ready or Not für PS5 und Co erscheinen? Nach rund zwei Jahren in der Early Access-Phase konnte die inzwischen veröffentlichte Vollversion einen gelungenen Start auf Steam hinlegen. Jetzt wollen auch PS5-Spieler so schnell wie möglich in den Genuss des neuen Koop-Shooters kommen. Sie hatten mit dem Steam-Release gleichzeitig auf eine Ankündigung für Konsolen gehofft.

Allerdings gibt es dazu aktuell keine konkreten Pläne des Entwicklers VOID Interactive. Details zu einer Veröffentlichung auf den Konsolen von Sony und Microsoft sucht man bisher vergeblich. Es existieren auch keinerlei Aussagen über ein geplantes Releasedatum.

Fans auf PlayStation und Xbox können sich zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht in das Spiel stürzen.

Zumindest in den FAQ auf der Webseite von VOID Interactive wird ein Konsolen-Release nicht ausgeschlossen. Dort heißt es: „Ready or Not wird bei der Veröffentlichung ein PC-Titel sein. Wir sind jedoch daran interessiert, es in Zukunft auch auf anderen Plattformen wie Konsolen zu veröffentlichen.“ (via voidinteractive.net)

Was spricht für einen Konsolen-Release? Neben der Frage, auf welchen Plattformen Ready or Not verfügbar sein wird, gibt es auch eine Bemerkung zu einer möglichen Controller-Unterstützung.

Die Entwickler sagen dazu: „Die Alpha wird von Anfang an keine offizielle Controller-Unterstützung bieten, aber wir werden versuchen, sie während oder kurz vor der Beta zu integrieren.“(via voidinteractive.net)

Dieses Versprechen konnte leider nicht eingehalten werden. Die Funktion hat es auch bei der Veröffentlichung von Version 1.0 nicht ins Spiel geschafft. Ein angeschlossener Controller wird derzeit vom Spiel nicht erkannt.

Clevere Spieler haben aber eine Möglichkeit gefunden, über Umwege eine Controller-Unterstützung im Spiel einzubinden.

Dafür greifen sie mittels Steam auf ein benutzerdefiniertes Controller-Layout zurück. Per Zuweisung von Tastatureingaben auf verschiedene Controller-Buttons täuscht man dem Spiel vor, weiterhin mit Maus und Tastatur unterwegs zu sein. Wie gut sich der Shooter auf diese Weise spielen lässt, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Ready or Not war schon in der Beta beliebt, hat jetzt 50.000 Spieler auf Steam, ist 91 % positiv