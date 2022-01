Fans stört eine Sache am neuen Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction besonders: die Mitspieler

Am Release-Abend von Rainbow Six: Extraction gibt es stellenweise Ärger in der Community. Das Problem: Mitspieler, auf die man sich eigentlich verlassen können muss. Nur einige scheinen gar kein Interesse am Teamplay zu haben.

Das ist die Lage:

Am 20. Januar 2022 erschien Rainbow Six: Extraction, der erste neue Koop-Shooter des Jahres. Der Hype um das Spiel war im Vorfeld jedoch eher gering und auch jetzt gibt es nicht viele Stimmen.

Nach einem sauberen Release ohne größere Probleme kam das Spiel bei den Fans aber zumindest gut an. Spieler lobten, wie fertig es sich anfühlt.

Nun gibt es erste größere Beschwerden, die jedoch nichts mit technischen Mängeln zu tun haben. Die Spieler stören sich an ihren Mitspielern.

Was ist das Problem mit den Mitspielern? Ihr müsst euch in Rainbow Six: Extraction auf eure Mitspieler verlassen können. Die Missionen sind zwar gut machbar, aber ein einziger Fehler kann schon auf leichtester Schwierigkeit zur Niederlage führen.

Verliert ihr eure Lebenspunkte und geht KO, müssen eure Kollegen euren Operator mitschleppen und sicher aus der Zone bringen. Sonst ist er verschollen und ihr müsst ihn erst wieder befreien. Gleiches passiert, wenn ihr zurückgelassen werdet, also nicht rechtzeitig an der Extraktion seit.

Nun beschweren sich einige Spieler auf reddit über das toxische Verhalten ihrer Mitspieler. Diese warten etwa nicht auf ihre Kollegen und leiten den Ausstieg einfach ein, ehe alle bereit sind. Im schlimmsten Fall büßt ihr dadurch einen eurer Operator für eine Weile ein.

Dazu kommt, dass sich einige Spieler wie wahre Elitisten aufführen sollen (via reddit). Sie erwarten laut reddit-Nutzern etwa, dass man makellos und perfekt spiele und werden beleidigend, wenn man Fehler macht. Die Fans bitten Ubisoft darum, schnell etwas zu unternehmen – sonst arte es aus wie im „großen Bruder“ Siege.

Alles, was ihr zu Rainbow Six: Extraction wissen müsst – in 2 Minuten

Toxische Community schwappt von Siege zu Extraction über

Warum sind die Spieler so fies? Extraction ist eine Art Spin-Off zum Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. Der Koop-Shooter basiert auf dem Outbreak-Event aus dem Jahr 2018, beinhaltet jedoch keinerlei PvP-Komponenten.

Dennoch sind die Operator aus Siege übernommen und viele Siege-Fans dürften sich Extraction zumindest einmal ansehen. Die Siege-Community gilt als recht toxisch, wie es das Problem vieler Shooter ist. Hier fliegen gerne Beleidigungen, wenn in hitzigen Situationen nicht richtig reagiert wird.

Erschwerend dürfte hinzu kommen, dass Extraction mit einer gewissen Verlustangst spielt. Auch ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich meine Kameraden angetrieben habe, sich doch etwas mehr anzustrengen oder vorsichtiger zu sein. Ich wollte einfach meinen Operator nicht verlieren.

Die 3 besten Operator, um in Rainbow Six Extraction einzusteigen

Unser Tipp: wenn ihr toxische Mitspieler vermeiden wollt, zockt nur mit Freunden oder solo. Alleine geht zwar die taktische Koop-Komponente verloren, die Schwierigkeit passt sich aber an. Solo erinnert Extraction sehr an Stealth-Shooter oder an Hitman.

Wie kommt Rainbow Six: Extraction an? Die Spieler von Extraction loben, dass sich kaum Fehler finden lassen. Es fühlt sich schlicht „fertig“ an, eine angenehme Abwechslung nach den teilweise katastrophalen Releases der letzten Zeit.

Auch auf Metacritic bekommt der neue Koop-Shooter weitgehend gute Bewertungen von der Fachpresse. Kritik gibt es vor allem daran, dass Extraction nicht viel mehr sei als eben ein ausgekoppelter Koop-Modus. Das Spiel sei gut in dem, was es mache, aber eben nichts wirklich besonderes.

Wir von MeinMMO hatten in unseren Tests viel Spaß und werden auch die nächsten Woche noch spielen. Einer der größten Pluspunkte für uns war die Dauer, denn Extraction lässt sich wunderbar zwischendurch spielen. Mehr dazu lest ihr im Anspielbericht von MeinMMO-Autor Marko Jevtic:

Eine Runde in Rainbow Six Extraction dauert keine 30 Minuten und genau das ist so gut daran