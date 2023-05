Jeden Monat gibt es neue Spiele im Abo von PS Plus Essentials, die ihr ohne weitere Kosten zocken könnt. Wann die Spiele angekündigt werden und zur Verfügung stehen und welche das sein könnten, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 06. Juni Erfahrungsgemäß gegen 12 Uhr mittags

1. mögliche Ankündigung: Mittwoch, 24. Mai PlayStation-Showcase um 22 Uhr

2. mögliche Ankündigung: Mittwoch, 31. Mai Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Die Verfügbarkeit am 06. Juni gilt als sicher. Doch bei der Ankündigung sind die Spielregeln nicht immer ganz so klar. Am 24. Mai ist ein PS-Showcase, da werden die Spiele auch gerne mal vorgestellt. Sollte das nicht passieren, kommen die Infos erfahrungsgemäß am Mittwoch vor der Veröffentlichung.

Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele am 06. Juni online gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Darunter ist etwa Chivalry 2. Hier eine Testübersicht von den Kollegen der GamePro und hier ein Trailer zum Spiel:

PS Plus Juni – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Juni kommen? Aktuell gibt es noch keine Leaks zu den Spielen von PS Plus Essential im Juni 2023. Wir haben uns jedoch in der Community ein wenig umgesehen, Gerüchte gecheckt und listen euch ein paar mögliche Titel auf.

Bitte bedenkt jedoch, dass es sich dabei nicht um verbindlich Infos handelt, sondern rein um Spekulationen und Gerüchte, die durchs Internet schwirren:

FIFA 23

Das allerletzte FIFA würde gut ins Lineup passen. Im Mai 2022 war FIFA 22 im Abo und der Nachfolger könnte ebenfalls kommen. Das nächste Fußballspiel von EA heißt EA Sports FC und um Fans über die Änderung zu informieren, wäre ein kostenloses FIFA im PS Plus wohl ein guter Hebel.

TUNIC

Ein kleiner Fuchs stürmt durch eine mystische Welt, erinnert dabei stark an die alten Zelda-Spiele und würzt das Ganze mit einer Prise Dark Souls. Eine niedliches Action-Adventure mit einer respektablen Fangemeinde passt gut in Beuteschema von PS Plus. Die Kollegen der GamePro liefern eine kurze Einschätzung.

LEGO-Spiel

PS Plus ist eine hervorragende Möglichkeit, um auf sein Franchise aufmerksam zu machen und da LEGO erst kürzlich mit „LEGO 2K Drive“ einen Vollpreis-Titel im Mario-Kart-Stil auf den Markt gebracht hat, würde der Zeitpunkt passen.

SIFU

Ein Beat-em-Up mit 3D-Grafik und Roguelite-Elementen. SIFU kam Anfang 2022 auf den Markt und begeistert vor allem Frust-resistente Menschen, die eine Prügel-Herausforderung suchen. Ihr werdet K.O. gehen, und zwar oft. Jedes Mal werdet ihr älter und wenn euer Charakter dann stirbt, gehts von vorn los.

„Lerne oder Stirb“ schreibt Kollegin Annika Bavendiek auf GamePro. Über SIFU wurde viel gesprochen und damit ist es ein passender Kandidat für PS Plus.

Nickelodeon All-Star Brawl

Ein Prügelspiel im Stile von Super Smash Brothers oder Multiversus. Allerdings feuern sich hier SpongeBob, Rocko, Garfield und die Turtles eins vor die Rübe. Es ist jedoch ein nischiger Fan-Titel, der mit PS Plus einen zweiten Frühling erleben könnte, um DLC-Verkäufe anzukurbeln.

Was bringt PS Plus Essential? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.