Chivalry 2 ist das Battlefield unter den Ritter-Spielen – Zeigt im Trailer zum Update neue Map und Waffen

In Chivalry 2 bestreitet ihr riesige mittelalterliche Schlachten, in denen ihr euch mit 63 anderen Rittern die Köpfe einschlagt. Im Trailer des neuen Reinforced Update zeigt der actionreiche Multiplayertitel eine neue Waffe sowie eine neue Map.

Was ist das für ein Spiel? In Chivalry 2 schnappt ihr euch Schwerter und andere Ritterwaffen und kämpft chaotische Schlachten mit bis zu 64 Spielern. Eure Aufgabe ist es dabei beispielsweise entweder eine Position einzunehmen und zu erobern oder besagte Stellung zu verteidigen.

Dabei schlagt ihr euch in einem wilden Gemetzel den Weg über eine schmale Brücke frei, brecht Tore mit einem Rammbock auf oder erklimmt die Mauer einer Burg. Dieses Spielprinzip erinnert ebenso wie die erdrückende Atmosphäre des dargestellten Krieges an den Shooter Battlefield.

Es gibt in Chivalry 2 allerdings auch Modi wie das Team-Deathmatch, in denen ihr keine Punkte einnehmen müsst.

Update bringt neue Waffe und Map

Welche neuen Inhalte bringt das Update? Neben einigen neuen Kostümierungsoptionen sind vor allem die neue Map und die neue Waffe das Highlight des Reinforced Updates.

Bei der neuen Waffe, den Katars, handelt es sich um eine Art Dolch, von der ihr jeweils einen pro Hand tragen und mit dem ihr schnelle Angriffe ausführen könnt. Die Katars sind für die Überfall-Klasse konzipiert und benötigen laut den Entwicklern eine hohe Präzision und sind eher schwach im Blocken von Angriffen (via Steam).

Die neue Map von Chivalry 2 nennt sich Hippodrome und ist, wie der Name verrät, von den Rennbahnen des alten Griechenlands inspiriert. In Chivalry 2 werdet ihr dort jedoch keine Pferde- oder Wagenrennen veranstalten, sondern im Free-For-All-Modus oder im Team-Deathmatch um den Sieg kämpfen.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt prinzipiell genau das, was Chivalry 2 auszeichnet: chaotische Ritterkämpfe, in denen auch die ein oder anderen Gliedmaßen fliegen. Außerdem zeigt der Trailer die neue Map sowie den Einsatz der neuen Waffen.

00:27 – die neue Map, das Hippodrom

01:04 – die neue Waffe, die Katars

Was sagt ihr zu Chivalry 2? Findet ihr das Prinzip interessant, euch mit massenhaft Spielern in ein Nahkampfgetümmel zu stürzen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Seid ihr statt riesigen Schlachten eher an 1-gegen-1-Kämpfen interessiert? Dann könnte euch Die by the Blade gefallen. Das kommende Fighting-Game erscheint für Konsole und PC und kommt mit einem besonderen Kniff, der für eine echte Herausforderung sorgen soll.

Ein Treffer und ihr seid tot – Neues Fighting-Game auf Steam bietet 1-Hit-Mechanik und PvP