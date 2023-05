Ihr könnt jetzt 3 Spiele für PS4 und PS5 „kostenlos“ herunterladen – Mittelalter-Schlachten und bergige Kurven

Die neuen Spiele aus dem Abo von PS Plus Essential sind online. Insgesamt könnt ihr euch jetzt 3 Titel ohne weitere Kosten herunterladen, wenn ihr im Basis-Abo von PS Plus unterwegs seid. Alle Infos gibt auf MeinMMO.

Die folgenden Spiele sind im Monat Mai im Abo von PS Plus Essential:

Grid Legends – (PS5/ PS4)

Chivalry 2 – (PS5/ PS4)

Descenders – (PS4)

Mit Grid und Descenders bekommt ihr Sportspiele, Chivalry ist eine Art Battlefield im Mittelalter, komplett ohne Fantasy, aber dafür mit jeder Menge Blut.

Die Spiele stehen euch ab jetzt zum Download zur Verfügung und bleiben online, bis PS Plus Essential die nächsten Games ausschüttet. Das ist voraussichtlich am 06. Juni 2023 – immer am ersten Dienstag eines Monate. Die Vorstellung der Spiele findet am Mittwoch vorher statt (31. Mai).

Was sind das für Spiele? Grid Legends ist ein Arcade-Rennspiel mit schnellen Autos und einer starken Story. Man setzt dabei weniger auf Realismus – es geht um Spielspaß, Over-the-Top-Action und auf der PS5 gibt es eine schicke Grafik dazu, die erst 2022 aufpoliert wurde.

Einen Trailer zur Grid findet ihr hier:

Descenders ist so ziemlich das Gegenteil von Grid Legends. Es ist ein Downhill-Fahrradspiel mit eher realistischem Anspruch. Ihr donnert mit hohem Puls und Tempo die Strecken hinunter und jeder kleiner Fehler kann viel Zeit oder den festen Sitz im Sattel kosten. Eine echte Herausforderung, nicht nur für Mountainbike-Fans.

Hier findet ihr einen Trailer zu Descenders:

Nummer 3 im Bunde ist Chivalry 2 – eine Art mittelalterlicher Schlacht-Simulator in Ego-Perspektive. In großangelegten PvP-Gefechten stehen sich 32er-Teams gegenüber und kämpfen um die Vorherrschaft einer Festung, eines Waldes oder einfach nur um Punkte in einem Team-Deathmatch.

Einen Trailer zu Chivalry 2 könnt ihr euch hier ansehen:

Über PS Plus Essentials könnt ihr euch jeden Monat drei Spiele ohne weitere Kosten herunterladen und für immer behalten. Allerdings braucht ihr ein aktive Abo bei PS Plus, damit ihr die Spiele auch in Zukunft verwenden könnt.

Neben den Spielen erhaltet ihr exklusive Rabatte auf ausgewählte Titel und regelmäßig kommen neue, kostenlose Premium-Items für ausgewählte Service-Spiele in den PlayStation Store – etwa für Call of Duty: Warzone 2.

Insgesamt bietet PS Plus drei Abo: Essential, Extra und Premium. Hier erfahrt ihr mehr über die Details: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?