Seit Mordhau veröffentlicht wurde, wird es häufig an Chivalry gemessen. MeinMMO vergleicht, was die Spiele unterscheidet und welches sich für Euch eignet.

Chivalry 2 ist der Nachfolger von Chivalry aus dem Jahr 2012. Im Fokus stehen epische und brutale Kämpfe im Mittelalter, in denen ihr mit Schwertern, Äxten, Bögen und anderen Waffen aufeinander losgeht. Zudem kommen bei den Schlachten auch Kavallerie und Belagerungswaffen zum Einsatz. In einem Match finden 32v32-Kämpfe statt, bei denen neben dem Gemetzel auch zusätzliche Nebenmissionen auf dem Programm stehen. Chivalry 2 kommt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Entwickelt wurde das Spiel in der Unreal Engine 4.

Insert

You are going to send email to