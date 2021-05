Die Gratis-Beta von Chivalry 2 ist eine fantastische Prügelei – Läuft nur noch kurz

Aktuell läuft die kostenlose offene Beta zu Chivalry 2. Und wer auf mittelalterliche Schlachten voller Ritter, Bogenschützen und Belagerungstürme steht, sollte hier reinschauen, bevor sie wieder vorbei ist.

Bis wann läuft die Chivalry 2 Beta? Die offene Beta zu Chivalry 2 startete am 27. Mai und läuft nach aktuellem Plan noch bis zum 01. Juni, 17:00 Uhr. Ihr könnt sie kostenlos herunterladen. Verfügbar ist die Beta für PC (über den Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X | S, außerdem bietet sie Crossplay. Für die Konsolen braucht ihr eine entsprechende Online-Mitgliedschaft, um an der Beta teilzunehmen.

Es bleiben also nur noch wenige Tage, bis der Beta-Test endet. Es handelt sich dabei um die letzte Chance, Chivalry 2 kostenlos auszuprobieren, bevor es am 08. Juni komplett veröffentlicht wird. Und die sollte man wahrnehmen, wenn man etwas für spannende Ritter-Gefechte übrig hat – denn schon in der Beta kriegt man einen umfassenden Eindruck von Chivalry 2.

Ein wildes Gemetzel, in dem einfach draufhauen nicht reicht

Das steckt in der Beta: In dem offenen Test könnt ihr zahlreiche Schlachten ausprobieren. Unter anderem könnt ihr Matches mit bis zu 64 Spielern wie “Die Belagerung von Rudhelm” testen, in der ihr versucht, eine Festung mithilfe von Belagerungstürmen einzunehmen – oder eben genau das zu verhindern, wenn ihr auf der anderen Seite steht.

Außerdem gibt es verschiedene Deathmatches, wie beispielsweise ein riesiges Gemetzel auf einem klassischen Mittelalter-Turnierplatz. Die vollen Matches arten schnell zur zünftigen Schlägerei aus, und man muss aufpassen, wen man da eigentlich gerade mit der Hellebarde malträtiert.

Außerdem gilt es, den Blick für die Umgebung nicht zu verlieren. Denn wenn man gerade mitten in einem aufreibenden Duell gegen einen Kontrahenten steckt, kann es durchaus passieren, dass ein gewiefter Schwertkämpfer plötzlich von der Seite dazukommt und eurem Ritterleben mit einem schnellen Streich ein Ende setzt.

Außerdem gibt es Bogenschützen oder verrückte Kämpfer, die ihre Waffen einfach direkt nach euch Werfen. Auch hier heißt es: Immer die Augen offen halten, ob nicht gerade irgendwoher ein tödliches Projektil geflogen kommt.

Nach dem eigenen Tod stürmt man schnell wieder ins Gefecht

Die Schlachten in Chivalry 2 verlangen eine Menge Aufmerksamkeit und Konzentration, sind aber nicht unfair – wenn man stirbt, weiß man meistens auch, warum. Gleichzeitig kommen sie mit einer schicken Optik und einer Prise Humor daher, die sich in den teilweise verrückten Sprachkommandos eurer Ritter versteckt. Und wenn man gerade gestorben ist, sich aber mit einem Kampfschrei und drei weiteren Kämpfern im Gefolge direkt wieder in die Schlacht stürzt, motiviert das ganz schön.

Damit sollte man anfangen: Es bietet sich definitiv an, das umfassende Tutorial von Chivalry 2 durchzuspielen. Hier lernt man das komplexe Kampfsystem von Anfang an. Denn: Einfach draufkloppen reicht in der Schlacht in der Regel nicht. Sieg oder Niederlage im Duell hängen vom richtigen Timing, gut gewählter Reichweite, dem korrekten Schlag und geschickten Kontern ab.

Im Tutorial lernt man alles: Wie man einen Stich an einen Überkopf-Schlag hängt, wie Finten funktionieren und wie man sich während des Hiebs genau so dreht, dass man den Schlag des Gegners unterbricht. Das ganze wirkt anfangs erstmal kompliziert, geht aber Schnell ins Blut über – und dann steht einem erfolgreichen Kampf nichts mehr im Wege.

Übrigens: Der erste Chivalry-Teil inspirierte die Entwickler eines ganz anderen Spiels.