PS-Plus verschenkt 10€ Ingame-Währung für CoD MW & Warzone – So kommt ihr ran

Wer ein PS-Plus-Abo besitzt, kann sich aktuell 1.100 CoD Points (10€) kostenlos für Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone sichern. Das reicht etwa für den neuen Battle Pass von Season 4. MeinMMO erklärt euch, wie ihr an die Kohle kommt.

Wie bekomme ich die Punkte? Aktuell gibt es für PS-Plus-Abonnenten den alten CoD-Teil World War 2 kostenlos als Plus-Game im Juni. Das Angebot gilt seit heute, dem 26. Mai 2020.

Wer das Spiel vorher noch nicht besaß, kann sich durch dieses Angebot 1.100 CoD Points kostenlos besorgen. Das entspricht umgerechnet 10€. Die Punkte gelten für euer gesamtes CoD-Konto, also auch für Modern Warfare und Warzone.

Die Punkte reichen, um sich den neuen Battle Pass von Season 4 zu holen. Wer in den vergangenen Seasons nicht genug gespielt und gespart hat, kann sich den Pass mit PS Plus kostenlos holen. Hier findet ihr alles, was wir zu Season 4 und dem Battle Pass wissen.

Dan World War 2 gibt es gerade kostenlose Punkte.

Hier bekommt ihr CoD WW2 gratis mit PS Plus: Wenn ihr euch das Spiel noch sichern müsst, folgt diesem Link zum PS Store:

Allerdings gibt es die Punkte nicht automatisch, ihr müsst sie erst einlösen. Folgt unseren einfachen Schritten, um euch die Punkte zu sichern. Beachtet dabei bitte, dass ihr World War 2 noch nicht besitzen dürft bzw. den Bonus noch nicht eingelöst haben durftet. Nur, wenn ihr das Spiel vorher nicht hattet, klappt es.

10€ für Modern Warfare & Warzone sichern

So geht’s: Zu allererst müsst ihr sicherstellen, dass ihr World War 2 vollständig heruntergeladen habt. Ihr benötigt nämlich den Multiplayer des Spiels. Das Spiel ist zwar schon nach 14 GB spielbar, ihr müsst es aber vollständig herunterladen – was eventuell schwierig ist, falls Modern Warfare schon euren ganzen Speicher belegt.

CoD MW wiegt fast 200 GB: Team rät, wie ihr’s auf PS4, Xbox One verkleinert

Anschließend müsst ihr die Einführung und ein Spiel absolvieren – das dauert nur wenige Minuten. Erst dann ist das HQ freigeschaltet. Folgt dann diesen einfachen Schritten:

Punkte checken Prüft den Stand eurer CoD Points (bei uns sind es 400) Ins HQ gehen Navigiert dann zum Post-Offizier des Hauptquartiers (HQ) Punkte einlösen Wählt beim Offizier den Posten „Digital Edition-Bonusinhalt“ Punkte erneut checken Prüft erneut euren Stand an CoD Points (sollte nun 1.100 Punkte mehr betragen, bei uns 1.500) MW/Warzone starten Loggt euch bei Modern Warfare/Warzone ein und checkt euer Konto

Sollte es zu Problemen kommen, versucht, euer Konto zu aktualisieren. Wählt dazu in den Einstellungen unter „Call of Duty Konto“ die Option „Aktualisierung“. Dann sollte der Account wieder erkannt werden.

Was bekomme ich dafür? Wenn ihr die Punkte erhalten habt, könnt ihr damit tun, was ihr möchtet. Wenn ihr euch entscheidet, den Battle Pass zu kaufen, wartet dort möglicherweise mit Season 4 der legendäre Captain Price als spielbarer Operator auf euch.

Interessiert euch der Battle Pass nicht oder habt ihr ihn in Season 3 bereits durchgespielt und genug Punkte für den nächsten Pass, könnt ihr sie frei im Shop ausgeben. Dort warten immer wieder Angebote wie Operator Bundles oder sogar Skins für Fahrzeuge, Baupläne und mehr.