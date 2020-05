PS Plus im Juni: Eine Woche früher – CoD WW2 ab sofort gratis im PS Store

Habt ihr PS Plus und eine PS4? Dann könnt ihr euch jetzt schon eines der neuen monatlichen Gratis-Spiele für Juni schnappen. Call of Duty: WW II ist nämlich ab sofort für alle Mitglieder gratis im PlayStation Store verfügbar.

Moment, jetzt schon ein neues PS-Plus-Spiel? Eigentlich steht die reguläre Vorstellung der monatlichen PS Plus Gratis-Games für den Juni noch aus. Doch Sony hat am 25. Mai schon vorzeitig ein PS4-Spiel verraten, auf das sich alle PS-Plus-Abonnenten im Juni 2020 freuen können.

Dabei handelt es sich auch nicht um einen Leak oder einen versehentlichen Post – es war eine ganz offizielle Ankündigung.

Dieses monatliche Gratis-Spiel gibt’s jetzt eine Woche früher: Wie auf Twitter verkündet wurde, erhalten PS-Plus-Mitglieder als eines der monatlichen PS-Plus-Games für Juni den First-Person-Shooter Call of Duty: WW II gratis.

So bekommt ihr CoD: WW II jetzt schon gratis: Dabei kam nicht nur die Ankündigung des PS-Plus-Titels früher als erwartet: CoD: WW II für die PS4 ist bereits jetzt schon im PlayStation Store für alle Abonnenten kostenlos (ohne weitere Kosten abseits des Abos) verfügbar. Somit gibt es das 1. monatliche Gratis-Game bereits eine Woche vor dem regulären Termin – nämlich dem ersten Dienstag eines Monats.

Wollt ihr den 2.-Weltkrieg-Ableger der beliebten Shooter-Reihe jetzt schon auf eurer PS4 zocken, dann folgt einfach diesem Link direkt zum Download in den PS Store:

Bedenkt: Dafür müsst ihr eingeloggt sein. Alternativ könnt ihr das Spiel auch über den PS Store auf eurer Konsole suchen.

Was ist mit dem anderen kostenlosen PS-Plus Spiel für PS4 im Juni? Diese werden regulär erst am Mittwoch vor dem ersten Dienstag eines neuen Monats bekannt gegeben – also morgen, am 27. Mai. Dann werden wir erfahren, worauf auf welches Spiel oder Spiele PS-Plus-Mitglieder sich noch im Juni 2020 freuen können.

Nach CoD: WW II – gibt es trotzdem noch 2 PS-Plus-Spiele im Juni? Das weiß man noch nicht, diskutiert das Ganze aber fleißig. Denn regulär erhält man mit PS Plus 2 monatliche Gratis-Spiele für die PS4. Es könnte also sein, dass es sich bei Call of Duty: WW II um eines von 2 Spielen handelt.

Es gab jedoch auch Monate, wo man auch Bonus-Spiele erhalten hat – so wie beispielsweise im Februar 2020. Dort gab es neben The Sims 4 und der BioShock Collection, die an sich bereits 3 Spiele umfasst, noch den VR-Shooter Firewall Zero Hour noch obendrauf dazu.

Einige halten es für möglich, dass es sich auch bei CoD: WW II um einen solchen Bonus-Titel handeln könnte und dieser deshalb auch früher als gewohnt bekannt gegeben wurde.

Übrigens, bis der oder die übrigen kostenlosen PS-Plus-Titel für den Juni verfügbar werden, könnt ihr euch als Mitglied noch die 2 Gratis-Games für sichern: PS Plus Mai 2020: Schnappt euch jetzt 2 der besten Simulationen für die PS4.