PS Plus im Mai 2020 bringt 2 der besten Simulationen für die PS4

Es ist soweit, Sony hat die kostenlosen PS Plus Spiele für den Mai 2020 bekanntgegeben. Die 2 neuen monatlichen Gratis-Games richten sich vor allem an Simulations-Fans. So könnt ihr und eure PS4 euch auf die die aktuell beste Städtebau-Sim sowie auf einen sehr beliebten Landwirtschafts-Simulator freuen.

Das sind die neuen PS Plus Spiele im Mai 2020: Wie Sony nun offiziell verlauten ließ, können die PS-Plus-Abonnenten sich im Mai auf folgende zwei PS4-Spiele freuen:

Cities: Skylines – PlayStation®4 Edition

Landwirtschafts-Simulator 19 (Farming Simulator 19)

Dabei handelt es sich um zwei beliebte Simulationen, auf die sich so manch ein Spieler freuen dürfte.

Übrigens, der jüngste Leak rund um Dark Souls Remastered und Dying Light als neue PS-Plus-Spiele für den Mai hat sich also nicht bewahrheitet.

Wann gibt es die neuen PS Plus Gratis-Spiele für die PlayStation 4? Beide Titel stehen ab Dienstag, den 5. Mai, allen PlayStation-Plus-Mitgliedern kostenlos als digitaler Download im PS Store zur Verfügung.

Der PlayStation Store sollte die jeweiligen Produktseiten dabei gegen Mittag entsprechend aktualisieren – auch das PS-Plus-Angebot auf der PS4.

Cities: Skylines

Was ist Cities: Skylines? Bei Cities: Skylines handelt es sich um eine Städtebau-Simulation mit coolem Modelbau-Look und enormer Detail-Verliebtheit, die sich beim Gameplay an den beliebten Kult-Klassiker SimCity anlehnt.

Dort geht es im Prinzip darum, die Stadt eurer Träume zu erschaffen und sie am Laufen zu halten. Dabei wird die Entwicklung der Stadt unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren wie zum Beispiel Bürger-Bedürfnisse, Steuern, Wirtschaft, Gesundheit, Verkehrslage oder Bildung simuliert.

Habt ihr euch für eine zufällige Landschaft entschieden, sie mit dem starken Editor angepasst oder eure eigene fertiggestellt, dann könnt ihr damit beginnen, die Stadt mit

verschiedenen Zonen,

Gebäuden,

Straßen,

Stromnetz,

Kanalisation,

Grünflächen

oder allerlei weiteren Features auszustatten und das Projekt nach euren Vorstellungen zu gestalten.

Mit zahlreichen Addons lässt sich eurer Städtebau-Erlebnis zusätzlich ausbauen und um zahlreiche weitere, coole Features wie beispielsweise Öko-Gebäude, Naturkatastrophen, Safari-Parks oder um ein umfangreicheres Transport-Netz bereichern.

Was macht Cities: Skylines so besonders? Cities Skylines gilt plattformunabhängig bei vielen Fans und Kritikern als die aktuell beste Städtebau-Sim auf dem Markt. Das Spiel bietet so viel Tiefe und berücksichtigt so viele Faktoren, dass es zum Teil auch in der realen Welt für die Planung von Städten oder neuen Stadtteilen mit berücksichtigt wird.

Für wen lohnt sich Cities: Skylines? Kurzum: Interessiert ihr euch auch nur im Geringsten für Städtebau oder habt früher mal SimCity gesuchtet? Dann ist Cities: Skylines ein absolute Pflichtanschaffung für euch.

Für lau sollte sich aber wirklich jeder, der mit Aufbau-Spielen oder Strategie etwas anfangen kann, sich das Spiel genauer anschauen. Vielleicht findet ihr so ja euer nächstes Lieblingsspiel.

So wird Cities: Skylines bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 4.300 Bewertungen

Link zum Download im PS Store: Cities: Skylines – PlayStation®4 Edition – kostenlos mit PS Plus (ab 05.05.2020)

PS Store: Schnappt euch FIFA 20 für PS4 als Angebot der Woche 72 % günstiger

Landwirtschafts-Simulator 19

Was ist Landwirtschafts-Simulator 19? Hierbei handelt es sich um eine Landwirtschafts-Simulation, bei der es darum geht, seinen Hof oder Farm zu gestalten und dann zu einem erfolgreichen modernen Landwirt aufzusteigen.

Gespielt wird auf 2 riesigen Karten in Amerika und Europa, wo ihr allerlei landwirtschaftlichen Aktivitäten rund um Nutzpflanzen und Tiere nachgeht – von Traktor-Fahren über Felder bestellen, bis hin zu Kühe füttern wird so einiges geboten, das Ganze geht dabei auch im Multiplayer.

Ihr steuert und bedient mehr als 300 authentische, detailgetreue Landmaschinen und Gerätschaften aller führenden Hersteller von landwirtschaftlichem Equipment und Fahrzeugen.

Das Spielprinzip ist dabei relativ simpel, aber auch fesselnd: Ihr baut an, erntet und verkauft dann eure Erträge an verschiedene Abnehmer. So verdient ihr Geld, um euren Hof und den Fuhrpark am Laufen zu halten und immer weiter auszubauen. Gespielt werden dabei übrigens einzelne Szenarien oder der Karriere-Modus.

Was macht den Landwirtschafts-Simulator 19 so besonders? Auch wenn man das auf den ersten Blick vermuten könnte: die Landwirtschafts-Simulator-Reihe ist längst kein kleines Nischen-Spiel mehr und gehört zu den meistverkauften Video-Spielen in Deutschland und der Schweiz. Er ist aber auch in England und Frankreich überaus beliebt.

Der Farming-Simulator gilt dabei zahlreichen Fans und Kritikern als richtiger Geheimtipp und hat schon so manch einen Spieler in seinen Bann gezogen, der an sich mit der eigentlichen Materie absolut nichts am Hut hatte.

Mit dem Landwirtschafts-Simulator 19 wurde für die Reihe übrigens sogar eine eigene E-Sport-Liga gegründet – die Farming Simulator League.

Für wen lohnt sich Landwirtschafts-Simulator 19? Wer die Vorgänger mochte, dürfte auch mit dem Farming-Simulator 19 seinen Spaß haben. Es gibt mehr von dem, was man bereits lange und gerne getan hat, zudem noch einige inhaltliche Neuerungen – und das alles verpackt in einen hübscheren Grafik-Gewand.

Wer jetzt zum ersten Mal von diesem Spiel hört oder bisher vom Preis abgeschreckt wurde, hat nun die Chance, das Phänomen Landwirtschafts-Simulator selbst mal auszuprobieren – für lau. Viel verkehrt machen könnt ihr also nicht. Vielleicht verfallt ihr so aber am Ende selbst dem Mythos um das virtuelle Leben als Landwirt.

So wird Landwirtschafts-Simulator 19 bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 3.900 Bewertungen

Link zum Download im PS Store: Landwirtschafts-Simulator 19 – kostenlos mit PS Plus (ab 05.05.2020)

So bekommt ihr die kostenlosen PS-Plus-Spiele

Habt ihr ein PS-Plus-Abo? Denn das ist die einzige Voraussetzung für die kostenlosen PS4-Spiele im Rahmen von PlayStation Plus.

Für eine Mitgliedschaft bezahlt ihr je nach Abo-Dauer circa 60€ im Jahr. Damit bekommt ihr dann jeden Monat 2 PS4-Games als Gratis-Download und profitiert von einigen weiteren Vorteilen des kostenpflichtigen Abo-Dienstes.

Das spricht für PS Plus: Neben den monatlichen Spielen bekommt ihr mit PlayStation Plus zudem

den Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

exklusive Rabatte im PS Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Titel

Zugang zu den Free Trials, mit denen ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Falls ihr die April-Spiele bisher verpasst habt oder erst kürzlich PS-Plus-Mitglied geworden seid, dann könnt ihr euch noch bis zum 5. Mai mit Uncharted 4 eines der besten Adventure-Spiele sichern. Zudem bekommen Racing-Fans mit DiRT 2.0 eine starke Renn-Sim spendiert. Beide PS-Plus-Titel sollte man nicht verpassen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: PS Plus April 2020: Krallt euch jetzt eines der besten Adventures aller Zeiten