Laut einem Leak, bietet PS Plus im Mai zwei kostenlose Titel an, doch einer davon ist in Deutschland offiziell gar nicht erhältlich. Denn Dying Light ist indiziert.

Woher stammt die Information über die neuen PS4-Spiele? Im Forum von resetera wurde ein Bild veröffentlicht, welches die kostenlosen Spiele im Mai 2020 bei PS Plus werden (via Pushsquare.com). Doch viele halten diese Quelle nicht für sehr vertrauenswürdig.

Einer der geleakten Titel ist für Deutschland aber besonders interessant.

Dying Light und Dark Souls angeblich kostenlos über PS Plus

Welche Spiele sollen im Mai kostenlos sein? Laut dem Leak sollen im Mai 2020 die Spiele Dark Souls Remastered und Dying Light für PS-Plus-Abonennten kostenlos sein:

Dark Souls ist ein Action-Rollenspiel, das auf einen erbarmungslosen Schwierigkeitsgrad setzt.

Dying Light ist ein Survival Titel mit dynamischem Wetter und Tag- und Nacht-Wechsel. Man spielt den Agenten Kyle Crane, der die Quarantäne-Zone der Stadt Harran infiltrieren soll.

Hier liegt das Problem: MeinMMO zählt Dying Light unter anderem zu den besten Endzeitspielen 2019 und 2020. Das Problem ist jedoch, dass Dying Light in Deutschland indiziert ist, daher nicht offiziell verkauft werden darf: So sind die Verkaufsseiten beispielsweise auf Steam oder dem PlayStation Store sind für deutsche User nicht sichtbar.

Dying Light ist in Deutschland indiziert und kann offiziell nicht erworben werden. Im Bild Dying Light 2, welches zu den interessantesten Spielen 2020 gehören könnte.

Indizierung in Deutschland – was bedeutet das?

Wieso werden Spiele indiziert? In Deutschland gibt es Regelungen im deutschen Jugendschutzgesetz (via Gesetze im Internet).

Zuerst werden die Spiele von der USK geprüft. Hier muss eine Kennzeichnung nicht immer eindeutig sein: So hat beispielsweise Fortnite hat auf der Switch und dem PC unterschiedliche Freigaben bekommen. Sony darf außerdem USK-18-Titel nicht kostenlos anbieten, weswegen man für Spiele wie Apex Legends im PlayStation-Store eine geringe Summe bezahlen muss.

Werden Spiele, aus welchen Gründen auch immer, nicht gekennzeichnet, können diese auf Antrag oder Anregung von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert werden. Indiziert werden laut BPjM (via bundespruefstelle.de) Medien, die

unsittlich

verrohend

extrem gewalttätig

zu Verbrechen oder Rassenhass anregend sind

oder Selbstjustiz als einziges Mittel der Gerechtigkeit ansehen

Was bedeutet Indizierung für den Spieler? Für indizierte Spiele darf weder Werbung gemacht werden, noch dürfen diese Titel offen verkauft werden.

Indizierte Spiele werden von Anbietern wie Sony häufig gar nicht erst angeboten: Der Aufwand lohnt sich meistens nicht wirklich.

Geschäfte dürfen indizierte Titel zwar grundsätzlich verkaufen, dürfen dies aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sodass Kinder und Jugendliche keinen Zutritt dazu haben. Zu den Regeln gehören auch abgetrennte Räume, die von außen nicht einsehbar sind. Das gilt für Filme, Bücher und Computerspiele.

Außerdem ist entscheidend, ob Spiele auf der Liste A oder B landen:

Medien, die auf A stehen, dürften offiziell noch unter der Ladentheke beziehungsweise „auf Nachfrage“ verkauft werden.

Medien auf der Liste B werden beschlagnahmt. Das fällt nicht mehr unter den Jugendschutz, sondern unters Strafrecht. Dementsprechend kompliziert kann es dann werden.

Daneben gibt es noch die Liste C und D, diese sind aber nichtöffentliche Listen. Hier landen sogenannte Telemedien (elektronische Medien). Dabei handelt es ich beispielsweise um Internetadressen, welche nicht für die Öffentlichkeit einsehbar sind.

Auf welcher Liste steht Dying Light? Dying Light steht auf der Liste A. Das bedeutet, unter der Ladentheke darf das Spiel verkauft werden. Verkaufsplattformen wie Steam, Uplay oder Sony bieten solche indizierte Titel von vornherein nicht an, da sie diese Beschränkungen nicht bieten können oder sich der Aufwand für sie nicht lohnt. Für die Anbieter ist es leichter, Spiele für deutsche IP-Adressen zu sperren, als sich rechtlichen Problemen auszusetzen.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, ist es unwahrscheinlich, dass es Dying Light für deutsche Spieler kostenlos gibt und wir in Deutschland stattdessen einen anderen Titel bekommen könnten.

Was gibt es gerade bei PlayStation Plus? Im April gibt es übrigens eines der besten Adventure-Games derzeit kostenlos für PlayStationPlus-Mitglieder im April 2020. MeinMMO erklärt euch, warum sich PlayStationPlus im April 2020 besonders lohnt.