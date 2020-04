Etwas später als gewohnt hat Sony nun die neuen kostenlosen PS Plus Spiele für April offiziell vorgestellt. Dafür fällt der Monat erneut stark aus. Als monatliche Gratis-Games gibt es diesmal eines der besten Abenteuer-Spiele auf der PS4 sowie eine starke Racing-Sim für Speed-Junkies.

Der Leak hatte Recht: Wie auch schon bei den PS Plus Games für März gab es auch für die kostenlosen monatlichen Spiele im April einen vorzeitigen Leak. Am 24. März hatte ein wohl zu früh veröffentlichtes Video des offiziellen Kanals von PlayStation UK kurzzeitig das vermeintliche PS Plus Lineup für April 2020 gezeigt. Und es behielt Recht.

Auf diese PS Plus Titel könnt ihr euch im April 2020 freuen: Wie auch bereits im Video zu sehen, sind die monatlichen PS Plus Spiele im April

das PS4-exklusive Adventure „Uncharted 4: A Thief’s End“

und die Offroad Racing-Simulation DiRT Rally 2.0

Beide Titel erhielten sehr gute Kritiken und zählen zu den stärksten Vertretern ihrer jeweiligen Genres. Es handelt sich also um einen durchaus starken Monat für PS Plus Abonnenten.

Wann werden die neuen PS-Plus-Spiele verfügbar? Diese beiden Gratis-Spiele stehen ab dem 7. April (ungefähr ab Mittag) für alle PS Plus Mitglieder im PlayStation Store als digitaler Download bereit.

Uncharted 4: A Thief’s End

Was ist Uncharted 4: A Thief’s End? Bei Uncharted 4 handelt es sich um ein Action-Adventure aus dem Hause Naughty Dog, die neben Uncharted beispielsweise auch für The Last of Us bekannt sind.

Uncharted 4 ist, wie der Name bereits vermuten lässt, der vierte Teil der Uncharted-Reihe und bringt dabei die Saga rund um den Helden Nathan Drake und seine Abenteuer zu Ende.

In A Thief’s End begebt ihr euch mit Drake in bester Indiana-Jones-Manier auf die Suche nach einem verlorenen Schatz und erlebt dabei ein episches Abenteuer in vielen abwechslungsreichen Schauplätzen rund um den Globus.

Aus der Third-Person-Perspektive löst ihr Rätsel, klettert, lauft, springt, schwimmt, taucht oder kämpft ihr euch durch malerische Urwaldinseln, über Häuserdächer in hektischen Städten, bis hin zu verschneiten Berggipfeln – das alles in fast schon kinoreifer Inszenierung mit einer fantastischen Musikuntermalung und im Rahmen einer mitreißenden Story.

Für wen lohnt sich Uncharted 4: A Thief’s End? Die Uncharted-Reihe gilt dabei samt Uncharted 4 bei vielen Fans, Spielern und Kritikern als eines der besten Adventures aller Zeiten. Wer also auch nur das kleinste Bißchen für Abenteuer-Spiele übrig hat, macht mit Uncharted 4 garantiert nichts verkehrt.

Steht ihr aber generell auf Abenteuer im Stile von Indiana Jones? Ihr liebt spannende Geschichten und markante Charaktere? Natur und Architektur sind keine Fremdwörter für euch? Und löst ihr gerne Rätsel? Dann dürftet ihr eine ganze Menge Spaß mit Uncharted 4 haben.

So wird Uncharted 4: A Thief’s End bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei über 5.500 Bewertungen

Metacritic: 93 von 100 Punkten bei 113 Kritiken

Link zum Download im PS Store: Wird in Kürze ergänzt.

DiRT Rally 2.0

Was ist DiRT Rally 2.0? Hierbei handelt es sich um eine Rallye-Simulation und den nunmehr 13. Titel der erfolgreichen „Colin McRae Rally“-Serie aus dem Hause Codemasters, die unter Racing-Sim-Fans sehr beliebt ist. Im Fokus des Spiels stehen realistische Off-Road-Rennen mit Autos – Rallye und Rallye Cross.

In DiRT Rally 2.0 bestreitet ihr allerlei Wertungsetappen auf malerischen Strecken rund um die Welt und tretet in in verschiedenen Modi gegen die Uhr oder andere Mitspieler an – das alles in modernen oder klassischen Rallye-Boliden und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und Tageszeiten.

Das Spiel setzt dabei großen Wert auf Realismus und Fahrphysik. Ohne ein Höchstmaß an Konzentration und Fahrzeugbeherrschung landet ihr schneller im Graben oder in einem Baum, als ihr euren Controller gegen den Bildschirm schmeißen könnt – gerade, wenn ihr ohne die zahlreichen Fahrhilfen unterwegs seid. Doch auch das kann manchmal dank des umfangreichen Schadensmodells inklusive zahlreicher Reparatur-Möglichkeiten für zusätzliche Spannung sorgen.

Für wen lohnt sich DiRT Rally 2.0? Im Prinzip für jeden, dessen Herz für Rallye schlägt. Denn kein anderes Spiel setzt diesen Bereich des Motorsports auf der PlayStation 4 besser und realistischer um.

Alle, die dabei besonderen Wert auf einen großen Fuhrpark mit detaillierten Fahrzeug-Setups, ein komplexes Schadensmodell, authentische Fahrphysik, abwechslungsreiche Locations sowie allgemein auf Realismus legen, werden mit DiRT Rally 2.0 bestens bedient.

So wird DiRT Rally 2.0 bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 1.100 Bewertungen

Metacritic: 84 von 100 Punkten bei 34 Kritiken

Link zum Download im PS Store: Wird in Kürze ergänzt.

Zu Hause wegen Corona? Frühlings-Aktion im PS Store bringt günstige PS4-Spiele

Wie bekomme ich die kostenlosen PS-Plus-Games?

Ihr braucht eine Mitgliedschaft: Dafür benötigt ihr ein gültiges Abonnement bei PlayStation Plus. Dabei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst, für den ihr circa 60€ im Jahr bezahlt.

Wozu überhaupt PS Plus? Damit gibt es nicht nur die monatlichen Spiele als Download – ihr genießt auch weitere Vorteile wie

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games

exklusive Rabatte im PS Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Free Trials, mit denen ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Übrigens, falls ihr Mitglied bei PS Plus seid, könnt ihr euch noch bis zum 7. April mit Shadow of the Colossus unter anderem eins der besten PS4-exklusiven Spiele für die PS4 aus dem März-Lineup sichern.