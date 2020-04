Das neue Angebot der Woche vom 29.04.2020 ist ab sofort im PlayStation Store abrufbar. Diese Woche können Fußballfans eine Menge sparen: Aktuell bekommt ihr 72 % Rabatt auf FIFA 20 für die PS4.

Wer gerne mal gegen den virtuellen Ball tritt, sollte sich das aktuelle Angebot der Woche im PS Store anschauen: FIFA 20 bringt die Stadionatmosphäre direkt zu euch nach Hause.

PS Store: Das neue Angebot der Woche vom 29.04. – FIFA 20

Was genau bietet das neue Angebot der Woche? Die wöchentliche Rabatt-Aktion umfasst diese Woche die Standard-Version von FIFA 20 für die PlayStation 4. Dieses Angebot ist bis zum 07. Mai aktiv.

Legendäre Spieler sind auch dabei

Was kostet FIFA 20 als Angebot der Woche? FIFA 20 in der Standardversion ist diese Woche um 72 % reduziert. Damit zahlt ihr anstatt der regulären 69,99 € (PS-Store-Preis) lediglich 19,59 €.

Hier findet ihr das Angebot im PS Store:

Was ist FIFA 20? FIFA 20 ist der aktuelle Ableger der Fußballsimulation von EA Sports und erschien am 27.09.2019. Es zieht die Welt des Fußballs realistisch direkt auf euren Bildschirm: Egal, ob grandiose Atmosphäre im ausverkauften Stadion oder wilde Zweikämpfe auf dem Kleinfeld.

Der neue VOLTA-Modus schickt euch aufs Kleinfeld

Worum geht’s? FIFA 20 bietet verschiedene Spielmodi, in denen ihr euch austoben könnt: So feilt ihr im Karrieremodus an eurer eigenen Laufbahn als Manager oder Spieler, zockt im Anstoß-Modus entspannt gegen Freunde oder versucht in Ultimate Team, die perfekte Mannschaft zusammenzustellen.

Erstmals dabei ist in FIFA 20 der VOLTA-Modus, in dem Straßenfußball und trickreiche Matches auf Kleinfeldern im Fokus stehen. Im Story-Modus, oder bei einer Partie zwischendurch, versucht ihr eure Gegner auszuspielen.

Die Atmosphäre in FIFA 20 stimmt

Was macht FIFA 20 besonders?

Realistische Fußballsimulation

Lizenzen realer Fußballvereine, Ligen und Spieler

Grandiose Atmosphäre im Stadion und auf der Straße

Zahlreiche Spielmodi

Für Solo-Spieler, aber auch lange Abende mit Freunden geeignet

FIFA 20 lohnt sich für euch, wenn: Ihr große Fußballfans seid, denen der neueste Teil der Reihe noch fehlt. Es lohnt sich für alle, die ein spaßiges Spiel suchen, das sich ideal „mal zwischendurch“, aber auch kompetitiv spielen lässt. In Ultimate Team etwa müsst ihr lange darauf hinarbeiten, ein starkes Team aufzubauen, während der Anstoß-Modus euch schnelle Matches ermöglicht.

So wird FIFA 20 bewertet:

PS Store: 3 von 5 Sternen bei über 13.300 Bewertungen

Hier könnt ihr euch den Trailer zu FIFA 20 anschauen:

Falls ihr Mitglied bei PS Plus seid: Aktuell könnt ihr euch noch mit Uncharted 4 und DiRT 2.0 zwei richtig starke Gratis-Games für eure PS4 abgreifen. Mehr dazu findet ihr hier: PS Plus April 2020: Krallt euch jetzt eines der besten Adventures aller Zeiten