Pokémon GO: 3 Dinge, die sich dieses Wochenende richtig lohnen

In Pokémon GO könnt ihr an diesem Wochenende ein neues Pokémon schnappen und viel Sternenstaub gewinnen. Was am Samstag und Sonntag läuft, zeigen wir euch hier.

Wie gewohnt bringt auch der Februar in Pokémon GO einige Events mit. Die haben unter anderem nützliche Boni oder neue Pokémon für euren Pokédex im Gepäck.

An diesem Wochenende, also am Samstag, den 10. und Sonntag, den 11. Februar, sind dabei gleich drei dieser Events aktiv. Dementsprechend lohnt es sich, am Wochenende ins Spiel zu schauen.

Wir zeigen euch, was ihr am Wochenende in Pokémon GO machen könnt.

1. Holt euch Sternenstaub beim GO-Kampftag

Was ist das für ein Event? Der Kampftag startet am Samstag, dem 10. Februar um 00:00 Uhr und endet um 23:59 Uhr – er läuft also den kompletten Tag.

Das Event setzt dabei voll auf die GO-Kampfliga. In den Duellen gegen andere Trainer könnt ihr euch den vierfachen Sternenstaub pro Sieg holen. Bedenkt lediglich, dass der Vierfach-Bonus nicht für die Belohnung am Ende eines Kampfsets zählt.

Außerdem wird das Kampfset-Limit von 5 auf 20 erhöht. Somit könnt ihr 100 Matches spielen. Jede Menge Gelegenheiten also, Sternenstaub zu sammeln und im Rang aufzusteigen. Darüber hinaus wird eine befristete Forschung zum Kämpfen freigeschaltet, die euch Items und EP bringt.

Ihr könnt in der Meisterliga und im Entwicklungs-Cup der Superliga antreten. Also: Wenn ihr Sternenstaub braucht, bereitet eure Kampfteams vor.

2. Schnappt euch Hisui-Silvarro

Was ist das für ein Event? Während Samstag der Tag für Kämpfer ist, ist Sonntag der Tag für Sammler: Da gibt die Hisui-Variante von Silvarro ihr Debüt in Pokémon GO.

Ihr begegnet ihm beim Raid-Tag, der von 14:00 bis 17:00 Uhr am 11. Februar läuft. Wann das Monster danach zurückkehrt, ist noch unklar. Wer also den Pokédex-Eintrag will, sollte sich an den Stufe-3-Raids versuchen. Hisui-Silvarro sollte allein oder zu zweit zu schlagen sein.

Das Gute: Beim Raid-Tag erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe extra von Arenen und PokéStops, immer dann, wenn ihr den letzten abgeschlossen habt. Unseren Guide zum Raid-Tag mit Hisui-Silvarro findet ihr hier.

3. Nutzt die letzten zwei Tage von „Mondneujahr: Entfesselte Drachen“

Was ist das für ein Event? Das Mondneujahr-Event startete bereits am 5. Februar, aber nicht mit allen Boni. Erst galt es noch, eine globale Challenge zu lösen, die eine Millarde gute Würfe erforderte. Seit Donnerstag, den 8. Februar sind nun auch die übrigen Boni aktiv, die man noch bis zum 11. Februar, also Sonntag, nutzen kann.

Dazu gehören wilde Drachen-Spawns sowie spezielle Attacken für einige der Monster im Event. Welche Attacken ihr nicht verpassen solltet, könnt ihr hier lesen.

Wer bislang noch nicht so sehr im Mondneujahr-Event unterwegs war, weil die Zeit fehlte, das Wetter mies war oder schlicht nicht von den Boni vor der Challenge überzeugt war, hat nun noch Zeit, das Event auszunutzen. Gerade das Drachen-Pokémon Sen-Long, das im Event debütierte, sollte man sich noch schnappen, bevor es wieder verschwindet. Wo ihr Sen-Long findet, zeigen wir euch hier.