Pokémon GO: Trainer schaffen 1 Milliarde gute Würfe, diese 4 Boni sind jetzt aktiv

In Pokémon GO wurde die globale Herausforderung des Mondneujahr-Events erfolgreich absolviert. Bis zum Ende des Events sind nun diese 4 Boni aktiviert.

Um was für ein Event handelt es sich? In Pokémon GO läuft aktuell das Mondneujahr-Event. Dieses endet am Sonntag, dem 11. Februar 2024, um 20:00 Uhr. Teil dieses Events ist eine globale Herausforderung, bei der die Spieler gemeinsam insgesamt 1.000.000.000 Gute Würfe absolvieren mussten.

Diese globale Herausforderung wurde nun erfolgreich absolviert. Als Belohnung für das erfolgreiche Abschließen wurden 4 Boni im Spiel freigeschaltet. Diese bleiben bis zum Ende des Events weltweit aktiv.

Pokémon, exklusive Lade-Attacken und Feuerwerk

Um welche Boni handelt es sich? Neben einem Feuerwerk, welches den Himmel erleuchtet, wurden auch neue wilde Pokémon sowie ein 1-Raid, ein 3- Raid und einige exklusive Lade-Attacken freigeschaltet. Um die Lade-Attacken zu erhalten, müsst ihr die entsprechenden Pokémon während des Events entwickeln.

Welche Pokémon wurden freigeschaltet? Die folgenden Pokémon könnt ihr nun bis zum Events finden:

In der Wildnis:

Kindwurm *

Kaumalat *

Flampion *

Milza *

Kapuno *

Balgoras *

Legios

1*-Raid:

Miniras

3*-Raid:

Brutalanda *

Die mit einem * markierten Pokémon können als Shiny auftauchen.

Welche exklusiven Lade-Attacken wurden freigeschaltet? Diese Pokémon können, wenn ihr sie bis zum Ende des Events entwickelt, exklusive Lade-Attacken lernen:

Libelldra, die letzte Entwicklung von Knacklion, kann Erdkräfte lernen

Knakrack, die letzte Entwicklung von Kaumalat, kann Erdkräfte lernen

Altaria, die Entwicklung von Wablu, kann Mondgewalt lernen

Brutalanda, die letzte Entwicklung von Kindwurm, kann Wutanfall lernen

UHaFnir, die Entwicklung von eF-eM, kann Überschallknall lernen

Was sagt ihr zu den Boni? Gibt es darunter Pokémon oder Lade-Attacken, die euch besonders interessieren?