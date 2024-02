Pokémon GO: „ Mondneujahr“-Event startet morgen, bringt euch viele alte und einen neuen Drachen

In Pokémon GO steht das Mondneujahr -Event vor der Tür. Was für Pokémon, Boni und weiteres es mit sich bringt, erklären wir euch.

Wann läuft das Event? Das Mondneujahr -Event läuft von Montag, dem 5. Februar 2024 um 10:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 11. Februar 2024 um 20:00 in Pokémon GO. Neben einer Reihe an bekannten Pokémon, gibt es auch ein komplett neues Pokémon sowie interessante Boni und eine globale Herausforderung.

Welches neue Pokémon gibt es im Event? Sen-Long wird im Event sein Debüt im Spiel feiern. Das Pokémon der Typen Drache und Normal stammt aus der 7. Spielegeneration. Es wird auch in seiner Shiny-Form anzutreffen sein.

Viele Pokémon, einige Boni und eine globale Herausforderung

Welche Pokémon gibt es während des Events? Während des Events trefft ihr vermehrt, aber nicht ausschließlich auf Drachen-Pokémon. Die folgenden Pokémon erwarten euch im Event.

In der Wildnis

Karpador *

Dratini *

Pottrott *

Fynx *

Algitt *

eF-eM *

Miniras (seltener als die restlichen Pokémon)

In 1*-Raids

Dratini *

Kapuno *

Viscora *

In 3*-Raids

Shardrago *

Tortunator *

Sen-Long *

Durch Feldforschungen

Dratini *

Knacklion *

Wablu *

Kaumalat *

Flampion *

Shardrago *

Kapuno *

Algitt *

Balgoras *

Viscora *

Tortunator *

Sen-Long *

Die mit einem * markierten Pokémon können in ihrer Shiny-Variante auftauchen.

Einige der Pokémon, die im Event auftauchen, zählen mit ihren Entwicklungen zu den stärksten Pokémon in Pokémon GO.

Welche Boni sind während des Events aktiv? In der Zeit des Events sind die folgenden Boni im Spiel:

Erhöhte Chance, Glücks-Pokémon durch Tausch zu erhalten

Erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden

Ihr erhaltet zusätzliche Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe (ab Level 31)

Was für eine globale Herausforderung gibt es im Event? Mit Beginn des Events startet auch die globale Herausforderung Entfesselte Drachen , bei der ihr mit allen Trainern auf der Welt zusammenarbeiten müsst. Hierbei geht es darum, gute Würfe zu landen. Wenn insgesamt 1.000.000.000 gute Würfe von den Trainern weltweit absolviert wurden, ist die globale Herausforderung bestanden.

Wenn dies der Fall ist, wird es 7 weitere wilde Pokémon geben, wovon 6 in ihrer Shiny-Form erscheinen können. Auch werden dann jeweils ein 1*-Raid sowie ein 3*-Raid hinzugefügt. Zudem können 5 Pokémon exklusive Attacken erlernen, wenn ihr sie weiterentwickelt. Die Pokémon sind noch nicht bekannt, die Typen jedoch schon. Hierbei handelt es sich um 2x Boden sowie jeweils einmal um die Typen Fee, Drachen und Normal.

Zusätzlich wird es ein Feuerwerk geben, welches den Himmel erleuchtet. Diese Boni starten, sobald die 1.000.000.000 guten Würfe erfolgreich absolviert wurden und enden mit dem Ende des Events am 11. Februar 2024 um 20:00 Uhr.

Was steckt in der kostenpflichtigen, befristeten Forschung? Zum Event gibt es auch erneut eine kostenpflichtige, befristete Forschung. Diese kostet 2 Dollar (also ungefähr 2 €). Darin enthalten sind Sternenstaub, Erfahrungspunkte, 2 Glückseier sowie Begegnungen mit Pokémon passend zum Event.

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch darauf? Und wenn ja, was interessiert euch an dem Event am meisten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Wenn ihr wissen wollt, was für weitere Events anstehen, werft gerne einen Blick auf die Events im Februar 2024 in Pokémon GO.