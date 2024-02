Pokémon GO: Verpasst nicht diese 3 starken Lade-Attacken vom „Mondneujahr“ Bonus

In Pokémon GO sind jetzt durch das „Mondneujahr-Event“ einige exklusive Lade-Attacken verfügbar. Wir zeigen euch, welche sich besonders lohnen.

Was ist das für ein Event? Das Mondneujahr -Event ist ein Event, in welchem Drachen-Pokémon im Fokus stehen. Es läuft noch bis Sonntag, dem 11. Februar 2024 um 20:00 Uhr. Bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, einige Drachen-Pokémon in der Wildnis, in Raids und in Feldforschungen zu fangen.

Außerdem ist ein Teil des Events eine globale Herausforderung, bei der die Trainer weltweit gemeinsam 1.000.000.000 gute Würfe absolvieren mussten. Als Belohnung für das erfolgreiche Absolvieren dieser Herausforderung gibt es weitere Pokémon in der Wildnis, in Raids sowie einige exklusive Lade-Attacken.

Da die globale Herausforderung nun erfolgreich absolviert wurde, sind die neuen Belohnungen freigeschaltet worden. Wir haben uns für euch angeguckt, welche exklusive Lade-Attacken sich besonders lohnen.

Mitunter die stärksten Lade-Attacken für einige Pokémon

Welche Lade-Attacken lohnen sich besonders? Unter den freigeschalteten exklusiven Lade-Attacken gibt es vor allem 3 Attacken, die sich bei den entsprechenden Pokémon besonders lohnen. Diese sind die stärksten Lade-Attacken, für die jeweiligen Pokémon, wenn ihr sie in Raids oder der Kampfliga einsetzen wollt.

Das erste Pokémon mit einer lohnenswerten Lade-Attacke ist Knakrack. Dieses kann, wenn ihr es im Event entwickelt, die Lade-Attacke Erdkräfte lernen. Hierbei handelt es sich um eine mächtige Attacke vom Typ Boden.

Mit dieser Attacke erhaltet ihr die stärkste Attacke, wenn ihr Knakrack als Boden-Angreifer in Raids einsetzen wollt. Auch wird diese Attacke empfohlen, wenn ihr Knakrack in der Meisterliga antreten lasset.

Das zweite Pokémon, welches durch das Event eine sehr starke Lade-Attacke erhalten kann, ist Brutalanda. Dieses kann die Attacke Wutanfall lernen. Wutanfall übertrumpft bei diesem Pokémon die Attacke Draco Meteor, welche die zweitbeste Lade-Attacke vom Typ Drachen für das Pokémon darstellt.

Hiermit erhält Brutalanda die beste Attacke, wenn ihr es als Drachen-Angreifer in Raids einsetzen wollt.

Zuletzt lohnt es sich auch, ein Altaria im Event zu entwickeln und seine exklusive Lade-Attacke abzugreifen. Altaria kann im Event Mondgewalt lernen. Hierbei handelt es sich um eine mächtige Attacke vom Typ Fee.

Diese ist eine der zwei Lade-Attacken, die euer Altaria können sollte, wenn ihr es in der Superliga zum Einsatz bringen wollt.

Welche Lade-Attacken gibt es noch im Event? Neben den genannten Attacken, gibt es noch zwei weitere, die eure Pokémon lernen können, wenn ihr sie im Laufe des Events entwickelt. Libelldra kann die Lade-Attacke Erdkräfte und UHaFnir die Lade-Attacke Überschallknall lernen. Beide Pokémon spielen jedoch weder in Raids, noch in den Kampfligen eine große Rolle.

Kann ich die exklusiven Lade-Attacken auch später noch lernen? Eure Pokémon können auch nach dem Event noch diese Attacken erlernen. Hierfür müsst ihr jedoch auf den Einsatz einer Top-Lade-TM zurückgreifen. Da diese sehr selten und schwer zu ergattern sind, solltet ihr die Chance im Event nutzen, wenn ihr die entsprechenden Attacken mit euren Pokémon erlernen möchtet.

Was sagt ihr zu den Attacken? Sind hier Attacken zu Pokémon dabei, die euch besonders interessieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern dazu aus. Wenn ihr wissen wollt, was demnächst noch in Pokémon GO ansteht, werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im Februar 2024 in Pokémon GO.