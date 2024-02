Pokémon GO startet am Wochenende Raid-Tag mit Hisui-Silvarro – So nutzt ihr das Event richtig

In Pokémon GO steht der Raid-Tag mit Hisui-Silvarro an. Alles Wichtige dazu haben wir für euch aufgelistet.

Was ist das für ein Event? Der Raid-Tag findet am Sonntag, dem 11. Februar 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Bei diesem Raid-Tag steht das Pokémon Hisui-Silvarro im Vordergrund, welches zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar sein wird. Im Gegensatz zu der normalen Variante, welche die Typen Pflanze und Geist besitzt, hat Hisui-Silvarro die Typen Pflanze und Kampf.

In der Zeit des Raid-Tags wird das Pokémon in den meisten Arenen als Raid-Boss verfügbar sein. Es wird dabei als 3*-Raid erscheinen, sodass ihr maximal 2 Spieler mit guten Kontern brauchen werdet, um das Pokémon zu besiegen.

Wann und in welcher Form Hisui-Silvarro nach dem Raid-Tag im Spiel erscheint, ist nicht bekannt. Die Hisui-Formen können aktuell nicht entwickelt werden. Außerdem könnt ihr Hisui-Silvarro auch als Shiny begegnen, wenn ihr es besiegt habt. Für wen sich Hisui-Silvarro lohnt, haben wir uns bereits für euch angeguckt.

Wie ihr den Raid-Tag optimal nutzt

Womit sollte ich gegen Hisui-Silvarro antreten? Durch die Typen-Kombination von Pflanze und Kampf, besitzt Hisui-Silvarro eine doppelte Schwäche gegen Angriffe vom Typen Flug. Ihr solltet also in erster Linie auf Flug-Angreifer setzen, wenn ihr Hisui-Silvarro bezwingen wollt.

Weitere Typen, die zumindest eine einfache Schwäche von Hisui-Silvarro ausnutzen, sind Gift, Feuer, Psycho, Eis und Fee. Wenn ihr also nicht genug Flug-Angreifer besitzt, könnt ihr auch auf diese Typen zurückgreifen. Welche Pokémon sich hier besonders lohnen, seht ihr in unserer Liste der Top-Angreifer nach Typen in Pokémon GO.

Welche Boni gibt es während des Events? Während der Raid-Tag läuft, sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

häufigeres Erscheinen von Hisui-Silvarro in Raids

erhöhte Chance, auf Shiny Hisui-Silvarro zu treffen

5 zusätzliche Raid-Pässe an Arenen

das Limit für Remote-Raid-Pässe wird auf 20 angehoben (vom Samstag, dem 10. Februar 2024 um 16:00 bis zum Sonntag, dem 11. Februar 2024 um 19:00 Uhr)

Die Raid-Pässe an Arenen erhaltet ihr nur Stück für Stück. Ihr könnt sie also optimal nutzen, indem ihr Hisui-Silvarro in einer Arena besiegt, anschließend die Arena-Scheibe dreht, um einen neuen Raid-Pass zu erhalten und dann zur nächsten Arena geht. Diesen Vorgang könnt ihr so lange wiederholen, bis ihr alle 5 kostenlosen Raid-Pässe aufgebraucht habt.

Was ist im Event-Ticket? Für den Raid-Tag könnt ihr auch ein optionales Event-Ticket für 4,99 $ (der Preis in Euro wird ähnlich sein) erwerben. Im Event-Ticket warten die folgenden Boni auf euch:

8 zusätzliche Raid-Pässe durch das Drehen von Arena-Scheiben

erhöhte Chance auf Sonderbonbon XL

50 % mehr Erfahrungspunkte durch Raids

doppelter Sternenstaub durch Raids

Was sagt ihr zu dem Raid-Tag? Interessiert ihr euch für Hisui-Silvarro und werdet euch auf den Weg machen, um es zu bezwingen, oder interessiert ihr euch dafür eher weniger? Schreibt es und gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was für Events im Februar 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns fündig.