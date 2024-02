Pokémon GO: Sen-Long fangen – in welchen Feldforschungen und Raids ihr es findet

In Pokémon GO könnt ihr in den Feldforschungen und Raids des Mondneujahr-Events gerade Sen-Long fangen. Wir zeigen euch, in welchen genau.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft aktuell das Mondneujahr-Event. Dieses Event läuft noch bis Sonntag, den 11. Februar 2024 um 20:00. Im Fokus dieses Events stehen Pokémon vom Typ Drachen.

Eines dieser Pokémon ist Sen-Long, welches erstmalig in Pokémon GO verfügbar ist. Das Pokémon mit den Typen Drachen und Normal stammt aus der 7. Spielegeneration. Wie stark Sen-Long ist, haben wir uns für euch bereits angeguckt.

In diesen Mondneujahr Feldforschungen und Raids findet ihr Sen-Long

Gibt es Sen-Long in Feldforschungen? Ja, ihr könnt Sen-Long aus Feldforschungen erhalten. Es gibt jedoch nur eine einzige Feldforschung, bei der ihr Sen-Long als Belohnung erhalten könnt. Hierbei handelt es sich um die Aufgabe Gewinne 3 Raids . Hier wartet jedoch nicht nur Sen-Long als potenzielle Belohnung auf euch.

Ihr könnt stattdessen auch einem Shardrago oder einem Tortunator begegnen. Es könnte also passieren, dass ihr diese Feldforschung mehrmals abschließen müsst, bevor ihr hier einem Sen-Long begegnet. Wenn ihr hier auf Sen-Long trefft, kann es auch in seiner Shiny-Form erscheinen.

Gibt es Sen-Long in Raids? Auch in Raids könnt ihr auf Sen-Long treffen. Es wartet in 3*-Raids auf euch, genauso wie Shardrago und Tortunator. Der Vorteil beim Raid im Vergleich zu der Feldforschung ist, dass ihr explizit Sen-Long suchen und herausfordern könnt, wenn ihr auf der Suche nach diesem Pokémon seid.

Außerdem müsst ihr euch sowieso in Raids begeben, um die Feldforschung abschließen zu können, bei der ihr die Chance auf ein Sen-Long habt. Auch in den 3*-Raids habt ihr die Chance, dass Sen-Long Shiny ist.

Gibt es Sen-Long in der Wildnis? In der Wildnis könnt ihr leider nicht auf Sen-Long treffen.

Was sagt ihr zu Sen-Long und den Möglichkeiten, es im aktuellen Event zu erhalten? Seid ihr aktiv auf der Jagd danach, oder interessiert euch dieses Pokémon weniger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im Februar 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.