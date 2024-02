Pokémon GO: So stark ist das neue Drachen-Pokémon Sen-Long aus dem Mondneujahr-Event

In Pokémon GO ist aktuell das Mondneujahr-Event aktiv und hat Sen-Long ins Spiel gebracht. Wie stark es ist, haben wir uns angeguckt.

Was ist das für ein Event? Das Mondneujahr-Event läuft seit dem 5. Februar 2024, 10:00 Uhr und wird am Sonntag, dem 11. Februar 2024, um 20:00 Uhr enden. Neben einer globalen Herausforderung, einigen Boni und einer kostenpflichtigen befristeten Forschung gibt es auch einige Pokémon, die im Event im Vordergrund stehen.

Eines dieser Pokémon ist Sen-Long. Das Pokémon aus der 7. Spielegeneration besitzt die Typen Drache und Normal und ist zum ersten mal im Spiel verfügbar. Wofür sich das Pokémon lohnt, haben wir für euch überprüft.

Ein großer Drache mit wenig Nutzen

Lohnt sich Sen-Long für Raids? Sen-Long ist leider kein Pokémon, welches ihr zu Raids mitnehmen solltet. Es ist zwar grundsätzlich ein solider Drachen-Angreifer, jedoch gibt es eine Menge Pokémon, die Sen-Long in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO abhängen. Auf diese solltet ihr eher zurückgreifen.

Auch als Normal-Angreifer spielt Sen-Long keine Rolle.

Lohnt sich Sen-Long für die Kampfligen? Ähnlich wie in den Raids sieht es auch in den Kampfligen aus. Sen-Long kann in keiner der drei Kampfligen überzeugen und spielt für diesen Bereich leider keine Rolle. Hier solltet ihr auf andere Pokémon setzen, die sich für den Einsatz in den Kampfligen lohnen.

Lohnt sich Sen-Long für Sammler? Während Sen-Long sich nicht zum Kämpfen lohnt, kommen Sammler hier auf ihre Kosten. Zum einen ist es zum ersten mal im Spiel verfügbar, zum anderen ist nicht bekannt, ob und wie ihr Sen-Long nach dem Event fangen könnt. Wenn ihr es in euren Pokédex aufnehmen wollt, solltet ihr euch also beeilen.

Außerdem ist Sen-Long während des Events als Shiny verfügbar, sodass auch Shiny-Sammler auf ihre Kosten kommen.

Weitere Pokémon im Event

Welche Pokémon aus dem Event lohnen sich noch? Neben Sen-Long gibt es noch weitere Pokémon, die im Event auf euch warten. Die folgenden Pokémon sind lohnenswert.

Karpador: Besitzt mit Garados eine starke Entwicklung für die Meisterliga und einen soliden Wasser-Angreifer

Dratini: Seine Entwicklungen Dragonir und Dragoran lohnen sich für den Einsatz in den verschiedenen Kampfligen, Dragoran ist außerdem ein starker Drachen-Angreifer

Fynx: Seine letzte Entwicklung kann als Feuer-Angreifer eingesetzt werden

Miniras: Mit Grandiras erhaltet ihr ein starkes Pokémon für die Super- und die Meisterliga

Kapuno: Kann sich zu Trikephalo entwickeln, welches ihr gut als Unlicht-Angreifer und in der Meisterliga benutzen könnt

Wablu: Wird zu Altaria, welches in der Superliga ganz gut ist

Kaumalat: Entwickelt sich zu Knakrack, welches sowohl als Drachen- und Boden-Angreifer, als auch in der Meisterliga eingesetzt werden kann

Flampion: Kann sich zu Flampivian entwickeln, welches ein ganz guter Feuer-Angreifer ist

Balgoras: Monargoras, die Entwicklung von Balgoras, ist ein starker Gesteins-Angreifer

Eine komplette Übersicht über die Pokémon, die es im Mondneujahr-Event gibt, findet ihr bei uns ebenfalls.

Was sagt ihr zu dem neuen Pokémon Sen-Long? Habt ihr vor, es in eurer Sammlung aufzunehmen und vielleicht sogar als Shiny zu jagen? Oder interessiert es euch weniger? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Februar 2024 in Pokémon GO anstehen, werdet ihr dazu bei uns fündig.