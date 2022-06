Pokémon GO bringt morgen Mini-Event zur Abenteuerwoche mit begrenzter Forschung, Amarino und Balgoras – Alle Inhalte

In Pokémon GO läuft derzeit die Abenteuerwoche. Zum Abschluss des Events erwartet euch am 12. Juni 2022 schließlich ein besonderes Mini-Event, was Amarino und Balgoras in den Mittelpunkt rückt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte des Events.

Um was für ein Event geht es? In Pokémon GO findet im Moment die Abenteuerwoche statt, bei der sich alles um Gesteins- und Fossil-Pokémon dreht. Zu diesem Anlass feierten die beiden Pokémon Amarino und Balgoras ihr Debüt im Spiel.

Am 12. Juni ist die Event-Woche allerdings auch schon wieder zu Ende. Da ihr zum GO Fest 2022 einen besonderen Hyperbonus erspielt habt, erhaltet ihr zum Abschluss der Abenteuerwoche noch ein Mini-Event, bei dem ihr Amarino und Balgoras auch endlich in der Wildnis begegnen könnt.

Welche Inhalte das Event außerdem für euch bereithält und wann ihr auf die beiden Dinos treffen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das Mini-Event zur Abenteuerwoche – Start, Spawns & Forschung

Wann läuft das Mini-Event? Das Mini-Event findet am 12. Juni zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr Ortszeit statt. Ihr könnt von überall auf der Welt daran teilnehmen.

Um was geht es bei dem Event? Im Fokus des Events stehen besondere befristete Aufgaben. Diese erhaltet ihr durch das Drehen der Fotoscheiben an PokéStops. Schließt ihr die Quests ab, dann habt ihr die Möglichkeit auf Schilterus und Koknodon zu treffen. Mit etwas Glück ist sogar ein schillerndes Exemplar dabei.

Außerdem spawnen während des Mini-Events nochmal ein paar andere Monster, als das in der Abenteuerwoche der Fall war. Ein besonderes Highlight werden außerdem die wilden Spawns von Amarino und Balgoras sein.

Amarino, Balgoras und alle wilden Spawns

Wilde Pokémon: Während der vier Event-Stunden könnt ihr in der Wildnis auf veränderte Spawns treffen. Einige können mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form zu finden sein, weshalb wir diese mit einem (*) markiert haben:

Digda*

Alola-Digda*

Kleinstein*

Alola-Kleinstein*

Onix*

Rihorn*

Mogelbaum*

Stollunior*

Lithomith*

Alle wilden Spawns zum Mini-Event

Amarino und Balgoras: Darüber hinaus werden erstmals auch die beiden neuen Pokémon Amarino und Balgoras in der Wildnis spawnen. Diese waren bislang nur durch 7-km-Eier oder aus Feldforschungen zu bekommen.

Beide Monster spawnen im Event-Zeitraum abwechselnd. Außerdem erwartet euch beim Fangen von Amarino ein besonderes Wetterphänomen. Haltet zu folgenden Zeiten nach den beiden Pokémon Ausschau:

Zeitraum Pokémon 11:00 Uhr bis

12:00 Uhr Amarino 12:00 Uhr bis

13:00 Uhr Balgoras 13:00 Uhr bis

14:00 Uhr Amarino 14:00 Uhr bis

15:00 Uhr Balgoras

Lohnt sich das Mini-Event zur Abenteuerwoche?

Darum lohnen sich Amarino und Balgoras: Besonders interessant sollten zu diesem Mini-Event die beiden neuen Pokémon Amarino und Balgoras sein. Da es diese in den vergangenen Tagen nur aus 7-km-Eiern und Forschungsaufgaben gab, werden einige Trainer noch auf der Suche nach entsprechenden Exemplaren sein.

Das Mini-Event bietet euch somit die Gelegenheit euch die Monster und deren Bonbons auch durch wilde Spawns zu sichern. Denn sowohl das Gesteins- und Eis-Pokémon Amarino als auch Balgoras, was vom Typ Gestein und Drache ist, besitzen jeweils eine Weiterentwicklung: Amagarga und Monargoras.

Um sie zu entwickeln benötigt ihr somit von beiden Monstern mindestens 50 Bonbons. Als Shinys sind sie allerdings noch nicht im Spiel zu bekommen.

Pokémon GO: 4 neue Feldforschungen, die sich zur Abenteuerwoche besonders lohnen

Darum lohnen sich die befristeten Forschungen: Mit Hilfe der befristeten Forschungen könnt ihr dem Gesteins- und Stahl-Pokémon Schilterus sowie dem Gesteins-Pokémon Koknodon begegnen. Beide konntet ihr zwar in den vergangenen Tagen bereits in der Wildnis fangen, dennoch habt ihr durch die Feldforschungen noch einmal die Gelegenheit auf ein starkes oder schillerndes Exemplar zu treffen.

Vor allem Rameidon, die Weiterentwicklung von Koknodon, gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Bollterus, die Weiterentwicklung von Schilterus, kann hingegen in der Superliga punkten.

Wie findet ihr das Mini-Event als Abschluss der Abenteuerwoche? Werdet ihr euch Amarino und Balgoras sichern? Oder lasst ihr das Kurz-Event eher aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In wenigen Tagen findet bereits das nächste Event in Pokémon GO statt. Wir zeigen euch alle Inhalte und neuen Monster zum Sammelkarten-Event.