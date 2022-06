Pokémon GO: 4 neue Feldforschungen, die sich zur Abenteuerwoche besonders lohnen

In Pokémon GO läuft derzeit die Abenteuerwoche, bei der ihr gleich 9 neue Feldforschungsaufgaben und eine Abenteuer-Forschung erhalten könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen sich hinter den Quests verbergen und welche sich besonders lohnen.

Was sind das für Aufgaben? Am 07. Juni 2022 ist die Abenteuerwoche in Pokémon GO gestartet. Dabei erwarten euch neben zahlreichen Spawns und Boni auch wieder spezielle Event-Feldforschungen sowie eine exklusive Abenteuer-Forschung im „Heute“-Bereich.

Dabei könnt ihr euch selbstverständlich auf die eine oder andere Begegnung mit einem coolen Pokémon freuen. Welche Aufgaben es konkret gibt und welche Belohnungen euch erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Die Abenteuerwoche ist am 07. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit gestartet und läuft bis zum 12. Juni um 20:00 Uhr Ortszeit. Bis dahin könnt ihr alle Vorteile des Events nutzen und die neuen Aufgaben abrufen.

9 neue Feldforschungen zur Abenteuerwoche

Wie ihr das bereits von anderen Events kennt, könnt ihr euch auch während der Abenteuerwoche wieder auf spezielle Event-Feldforschungen freuen. Diese erhaltet ihr ganz normal durch das Drehen am PokéStop. Aufgelistet wird euch die jeweilige Aufgabe dann in der „Feld“-Ansicht eures Spiels.

Da sich der Fokus bei der Abenteuerwoche auf das Erkunden der Umgebung richtet, lassen sich auch in den 9 Event-Quests thematisch passende Aufgaben finden:

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon

vom Typ Gestein Begegnung mit

Amonitas* oder

Kabuto* Drehe 15 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Liliep* oder

Anorith* Drehe 25 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Amarino oder

Balgoras Drehe 2 PokéStops,

die du noch nicht

besucht hast Begegnung mit

Koknodon* oder

Schilterus* Brüte 2 Eier Begegnung mit

Aerodactyl* Brüte 4 Eier Begegnung mit

Galapaflos* oder

Flapteryx* Laufe 1 km 5 Pokébälle oder

3 Superbälle oder

2 Hyperbälle Laufe 5 km Begegnung mit

Amarino oder

Balgoras Verdiene 3 Bonbons

durch das Erkunden

mit deinem Kumpel Begegnung mit

Galapaflos* oder

Flapteryx* Alle Pokémon mit einem (*) könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form fangen

Wie lange habt ihr Zeit zum Lösen? Wie ihr das von den regulären Feldforschungen gewohnt seid, habt ihr zum Lösen dieser Aufgaben unbegrenzt Zeit.

Alle Aufgaben und Belohnungen zur Abenteuer-Forschung

Neben den neuen Event-Feldforschungen hat euch Niantic auch eine Abenteuer-Forschung in der „Heute“-Ansicht zur Verfügung gestellt. Diese ist befristet und kann nur im Event-Zeitraum gelöst werden. Auch dabei dreht sich alles wieder um das Thema „Erkunden“:

Aufgabe Belohnung Laufe 5 km 1x Brutmaschine Laufe 10 km 1x Brutmaschine Laufe 25 km 1x Brutmaschine Drehe 50 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Balgoras Verdiene 5 Bonbons

durch das Erkunden

mit deinem Kumpel Begegnung mit

Amarino

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 5 Aufgaben abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub und 3 Sonderbonbons.

Welche Forschungen lohnen sich besonders?

In den neuen Feldforschungen zur Abenteuerwoche lassen sich gleich vier interessante Pokémon finden. Aus diesem Grund solltet ihr nach den folgenden Forschungen Ausschau halten:

Drehe 25 PokéStops oder Arenen: In dieser Aufgabe könnt ihr den beiden Pokémon Amarino und Balgoras begegnen. Sie sind zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar und können vorerst nur aus 7-km-Eiern schlüpfen oder in den Feldforschungen gefunden werden.

Am 12. Juni erhalten sie dann schließlich ein Mini-Event, bei dem sie auch kurzzeitig in der Wildnis spawnen. Wer sich nicht so lange gedulden möchte oder das eine oder andere zusätzliche Exemplar haben will, der sollte die Chance mithilfe der Feldforschungen nutzen.

Die Aufgabe ist einfach zu bearbeiten und somit auch relativ schnell erfüllt, dadurch sollte das Lösen für euch also kein Problem sein.

Amarino (links) und Balgoras (rechts)

Laufe 5 km: Auch in dieser Quest könnt ihr Amarino und Balgoras begegnen. Im Gegensatz zu der Aufgabe 25 PokéStops oder Arenen zu drehen, kostet euch das Lösen dieser Aufgabe etwas mehr Zeit. Für Spieler, die in den kommenden Tagen sowieso viel unterwegs sein werden, sollte aber auch das kein Problem sein.

Brüte 4 Eier: Hinter dieser Aufgabe verstecken sich die beiden Pokémon Galapaflos und Flapteryx. Sie sind zwar schon etwas länger im Spiel, dennoch wurden die beiden Pokémon erst kürzlich von einigen Trainern händeringend gesucht.

Nun könnt ihr sie in den Feldforschungen treffen oder aus 7-km-Eiern ausbrüten. Im Gegensatz zu Amarino und Balgoras sind Galapaflos und Flapteryx mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen zu bekommen. Das sollte vor allem für Shiny-Jäger interessant sein.

Durch die halbierte Schlüpfdistanz beim Ausbrüten von Eiern, könnt ihr diese Aufgabe also auch relativ einfach lösen. Einen Nachschub an Brutmaschinen erhaltet ihr aus der befristeten Abenteuer-Forschung, die wir euch weiter oben im Artikel vorgestellt haben.

Flapteryx und Galapaflos normal (links) und als Shinys (rechts)

Verdiene 3 Bonbons durch das Erkunden mit deinem Kumpel: Eine weitere Chance Galapaflos und Flapteryx zu begegnen, erhaltet ihr durch die Aufgabe, mit eurem Kumpel 3 Bonbons zu verdienen. Je nach Pokémon kann das Lösen dieser Aufgabe unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen, da die einzelnen Monster verschiedene Distanzen für ein Bonbon zurücklegen müssen.

Hierbei bietet es sich an, wenn ihr eure Kumpel-Chronik einmal durchschaut, ob bei dem einen oder anderen Monster nur noch wenige Meter zum Erreichen des nächsten Bonbons fehlen. Habt ihr keines in der Liste, dann greift auf Monster zurück, wie Rattfratz, Raupy oder Taubsi, die nur einen Kilometer je Bonbon laufen müssen.

Hier erklären wir euch, wie ihr mit eurem Kumpel spielen könnt.

Wie findet ihr die neuen Feldforschungen zur Abenteuerwoche? Welche Quest wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und welche Aufgaben hättet ihr euch außerdem gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.