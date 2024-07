Papaplatte übergibt dem Typen, den alle für seinen Klon halten, die Schlüssel zum Königreich – Bereut es sofort

Der Twitch-Streamer nooreax übernachtete bei seinem Kollegen Kevin „Papaplatte“ Teller. In einem Stream erklärte Papaplatte, warum er das jedoch schnell bereute.

Um welchen Klon geht es? In einem Video auf YouTube merkt nooreax an, er werde in vielen Videos als „Kevin-Nachmacher-Fanboy“ dargestellt. Das Video trägt den Titel „Ist Nooreax ein Papaplatte Klon.“ Bei den StreamAwards 2023 wurde nooreax als Bester Newcommer ausgezeichnet.

Vor geraumer Zeit übernachtete nooreax bei seinem Streamer-Kollegen. Papaplatte berichtet in einem Stream, der am 16. April als Clip auf TikTok hochgeladen wurde, darüber, dass die Übernachtung aber gar nicht geplant gewesen sei.

nooreax habe „unterschwellig“ angedeutet, er wisse nicht, wo er die Nacht schlafen soll. Deshalb habe Papaplatte sich dazu entschlossen, ihm anzubieten, bei ihm zu übernachten. Laut seiner Aussage bereute er dies jedoch schnell.

Halbe Stunde weg – alle Einstellungen verändert

Warum bereute Papaplatte das? Dazu habe nooreax angemerkt, er müsste „ja noch schauen, wo er heute Abend streamen kann“. Darauf habe Papaplatte ihm also angeboten, sein Streaming-Zimmer benutzen zu können. Das sei „ehrlich kein Problem“ für ihn.

Nach 30 Minuten sei Papaplatte zurückgekommen, in der Zeit habe nooreax vieles in seinem Streaming-Programm „OBS“ umgestellt. Teilweise habe er einzelne Aspekte des Profils von Papaplatte übernommen, wie in etwa das Profilbild.

Zuvor habe er nooreax gebeten, sich in OBS ein eigenes Profil anzulegen, damit Papaplatte später ohne Probleme und „mit einem Klick“ auf seine Einstellungen zurückgehen könne. Das habe nooreax jedoch nicht gemacht.

Papaplatte habe ihm vorher sogar extra gezeigt, wie er das alles umstellen könne, gebracht hat das jedoch offenbar nichts. „Long Story short, ich musste gerade alle Sachen, die er umgestellt hat, manuell zurückswitchen“, merkt der Streamer im Clip an.

Reaktionen aus der Community: Viele der Nutzer zeigen sich unter dem Clip auf TikTok belustigt von der Situation, scheinen aber gleichzeitig auch nicht sehr überrascht von nooreax zu sein.

Einige Nutzer schreiben:

Lorelius Hogglefart schreibt: Nooreax streamt mehr aus anderen Zimmern als aus seinem eigenen.

hungrigerhugo69 kommentiert: Papaplatte 2 übernimmt bald auch das Leben von Kevin.

JawBreaker kritisiert jedoch Papaplatte: Aber ein Backup zu haben wäre ja auch zu einfach