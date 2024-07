„Ich war wie so ein richtiger Fußball-Papi“ – Papaplatte erzählt auf Twitch von unerwarteten Auswirkungen der EM

Das EM-Fieber hat Kevin „Papaplatte“ Teller voll erfasst. Auf Twitch berichtet der Streamer, dass er sich jedes Spiel anschaut – und sich dabei selbst kaum wiedererkennt.

Seit wann ist Papaplatte im Fußball-Fieber? Auf Twitch berichtete Papaplatte kürzlich über seine neu entdeckte Fußball-Leidenschaft. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt wohl nicht nur jedes einzelne Spiel der laufenden EM verfolgt, sondern dabei auch noch richtig mitgefiebert. Das Ganze scheint unerwartete Auswirkungen auf den Twitch-Streamer zu haben.

Papaplattes Streaming-Kollege IShowSpeed ist sogar extra für die EM nach Deutschland gereist.

Die „todesfreshe“ EM entlockt dem Streamer Papa-Sprüche

Was sind das für Auswirkungen? Wie Papaplatte berichtet, sei er bei den Spielen zu einem „richtige[n] Fußball-Papi“ geworden: Vom heimischen Sofa aus soll der Twitch-Streamer die Spiele mit klassischen Floskeln („Ah, schön!“) kommentiert haben. Gerade bei den Deutschland-Spielen sei er richtig „pumped“.

Als beim Spiel gegen die Schweiz das 1:1 fiel, habe er sogar richtig gebrüllt, obwohl er das Spiel zuhause allein mit seiner Freundin gesehen habe. Der Streamer habe sich selbst kaum wieder erkannt, als er da mit seiner Kartoffel-Lauch-Suppe gesessen und gefeiert habe: „[Ich] dachte: Alter, wer bin ich?“

Den entsprechenden Stream-Ausschnitt könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Warum gerade diese EM so starke Auswirkungen auf Papaplatte hat, versucht der Twitch-Streamer ebenfalls zu beantworten: So ganz wisse er zwar selbst nicht, was es sei, die EM sei aber „todesfresh“ und die deutsche Mannschafft „richtig atzig“. Dass die Meisterschaft im eigenen Land stattfindet, trägt offenbar zusätzlich zum Hype bei.

Also ist Papaplatte jetzt ein richtiger Fußball-Fan? Nun ja, in Sachen Fußball-Wissen scheint es bei dem Twitch-Streamer noch ein wenig zu hapern. Da werden beim Fußballer-Erraten auch mal selbstbewusst Oliver Kahn und Michael Ballack verwechselt. Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Glücklicherweise hat Papaplatte aber die perfekte Ausrede parat, um den Aussetzer zu erklären: Da sei er high gewesen und überhaupt sei das Video KI-generiert (via X). Das erklärt natürlich einiges.

Ihr seid bei Begriffen wie „todesfresh“ und „atzig“ raus? Keine Sorge, das scheint Papaplatte selbst manchmal kaum anders zu ergehen. Im folgenden Artikel findet ihr daher sogar eine praktische kleine Übersetzungshilfe: Twitch-Streamer will nach 7 vs. Wild auf seine Sprache achten: „Realtalk, manchmal unnötig, no joke”