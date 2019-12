Jeff Kaplan von Overwatch saß auch 2019 wieder vor dem Kamin. Die Fans grübeln über eine Botschaft im Overwatch Yule Log 2019. Was steckt dahinter?

Was ist der Yule Log 2019? Seit 2017 sitzt Jeff Kaplan, der Chef von Overwatch, jedes Jahr am 24. Dezember vor einem Kamin. Auch dieses Jahr saß er wieder auf dem Sessel und schaute in die Kamera. Der Stream ging die letzten Jahre immer rund acht bis zehn Stunden.

Seit Kaplan das zum ersten Mal gemacht hat, ist um den Stream eine Art Kult entstanden: Spieler warten darauf, dass Kaplan „irgendwas über Overwatch 2“, irgendeinen versteckten Hinweis gibt.

Kann ich mir den Stream noch ansehen? Den gesamten Stream könnt ihr euch im offiziellen Twitch-Channel von Overwatch ansehen.

Genji soll eine wichtige Rolle spielen.

Was ist die geheime Botschaft, über die alle sprechen?

Wer sich den Stream von Overwatch ansieht, der hat an einer Stelle das Gefühl, Kaplan verhält sich äußert unnatürlich, sitzt plötzlich aufrecht und blinzelt ungewöhnlich häufig.

Im folgenden Twitch-Clip kann man das genau beobachten:

Einige User auf Twitch und auf Reddit entdeckten das seltsame Verhalten von Kaplan und erkannten in dem Blinzen einen Morsecode aus „kurz und lang“.

Und tatsächlich sendete Kaplan den Spielern ein Signal.

Das bedeutet die geheimnisvolle Botschaft: Der Twitch-User southstanly übersetzt den Morsecode.

Der Morsecode bedeutet „I need Healing“, was auf deutsch „Ich brauche Heilung bedeutet“. Der legendäre „Overwatch“-Satz, der immer Genji zugeschrieben wird.

Der Morsecode ist ein cleverer Gag von Kaplan auf die Fans einzugehen, die seit Jahren nach Geheimnissen in dem „Yule Log“-Stream suchen.

Kaplan gibt Fans Futter für Spekulationen

Was war sonst noch im Twitch-Stream? In einer Passage geht Kaplan noch auf die „Junker Queen“ ein, das ist eine Figur, die seit 2017 durch die Lore von Overwatch spukt. Hier fragt er sich, wie die Queen wohl wäre, wenn sie ins Spiel kommen würde.

Auch hier hat Kaplan offenbar Spaß mit den Erwartungen der Overwatch-Zocker zu spielen. Kaplan weiß mittlerweile, wie akribisch die Spieler diesen Weihnachts-Stream nach verborgenen Hinweisen abklopfen.

Was denkt ihr über den Yule Log 2019 von Overwatch?