Overwatch 2: Reaper konnte schwarze Mitmenschen beleidigen, Blizzard musste eingreifen

Reaper in Overwatch 2 konnte missbraucht werden, um Menschen mit dunkler Hautfarbe zu beleidigen und Hass zu schüren. Die Entwickler fanden eine gute Lösung.

Wenn es eine Möglichkeit gibt, in einem Spiel irgendwie hasserfüllte oder rassistische Beleidigungen anzubringen, dann wird sie früher oder später von einigen gefunden und ausgiebig genutzt. Das war auch in Overwatch 2 der Fall, wo vor allem Reaper verwendet werden konnte, um ziemlich fragwürdige und häufig rassistisch gemeinte Aussagen zu treffen.

Was war das Problem mit Reaper? In Overwatch 2 können Spielerinnen und Spieler ihre Charaktere voreingestellte Voice Lines sprechen lassen. Mittels eines Knopfdrucks sagt der Charakter dann einen Satz aus seiner Vergangenheit, einen coolen Spruch oder einen Gruß. Allerdings kann man die verschiedenen Voice Lines auch miteinander kombinieren. So beginnt man einen Spruch abzuspielen und bricht diesen dann mit einem anderen ab. Bei Reaper war die problematische Kombination:

„Black’s my lucky color.“ („Schwarz ist meine Glücksfarbe.“)

„I’ll see you in hell.“ („Ich seh’ dich in der Hölle.“)

Daraus machten manche die Kombination „Black’s […] I’ll see you in hell“, also übersetzt: „Schwarze, ich seh Euch in der Hölle.“

Reaper droht gerne mal. In diesem Fall aber viel zu spezifisch.

Während manch einer diese Kombination als „witzig“ verteidigt, sah ein großer Teil der Community und offenbar auch Blizzard das als problematisch an. Das ist gerade relevant, weil Overwatch 2 immer einen großen Wert auf Diversität und Inklusivität legt und gegen Beleidigungen jeglicher Art vergleichsweise streng vorgeht. So kann in Overwatch etwa euer Voice-Chat angehört und ausgewertet werden, wenn andere Spieler euch für Fehlverhalten melden.

Was hat Blizzard nun geändert? Im neusten Patch hat Blizzard spezifisch die eine Voice Line von Reaper geändert. Es gibt nun eine Verzögerung nach dem Starten des „Black’s my lucky color“-Spruch. Dieser Satz kann nicht mehr vorzeitig abgebrochen werden, sodass Kombinationen mit anderen Sprüchen nicht mehr möglich sind.

Andere Voice Lines sind von dieser Änderung bisher nicht betroffen.

Haben auch andere Charaktere solche Kombinationen? Reaper ist übrigens nicht der einzige Charakter, bei dem sich fragwürdige, anstößige oder manchmal auch einfach lustige Kombinationen ermöglichen. Besonders „beliebte“ Kombinationen, die im Subreddit geteilt werden, sind etwa die folgenden:

Ana: „Children […] follow me […] Everyone dies.“

Reinhardt: „Fetch me my […] Beer!“ – „Honor! Justice![…] Beer!“

D.Va: „The best things in life come in […] D.Va. […] Winky Face!“

Wie findet ihr das Vorgehen von Blizzard? Eine gute Lösung, um solche Sprüche mit Reaper gar nicht erst zu ermöglichen? Oder wäre ein anderer Ansatz besser gewesen?