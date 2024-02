Der beste Spielmodus in Overwatch 2 ist zurück, hat das nervigste Element entfernt

Vor allem die Änderung an Genjis Lebenspunkten macht den Modus deutlich taktischer und interessanter. Es ist inzwischen nicht mehr möglich, einfach die ganze Zeit „Angriff“ zu spammen und so zahlreiche Glückstreffer zu landen. Stattdessen muss man sich die Umgebung ganz genau anschauen und fehlerhafte Objekte genau ausmachen. Wer zu oft den Nahkampfangriff verwendet, stirbt schon nach wenigen Sekunden und verdammt das eigene Team damit quasi schon zur Niederlage.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für absurde Situationen dabei zustande kommen, wie etwa zwei Kiriko-Spieler, die sich als Wagen einer Attraktion tarnen, seht ihr in diesem Clip:

Ein Team schlüpft in die Rolle von Kiriko. Das Team hat einige Sekunden Vorsprung und muss sich auf der Map verstecken. Mittels einer Fähigkeit kann man sich dabei in unterschiedliche Objekte verwandeln. Das können Bäume, Stühle oder auch Vasen sein – bei jeder Aktivierung der Fähigkeit verwandelt man sich in ein anderes, zufälliges Objekt. Nun gilt es, sich auf der Karte zu verstecken und möglichst lange unentdeckt zu bleiben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to