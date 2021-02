Das solltet ihr beachten: Damit ihr nicht selbst Opfer des Mandalorians werdet, solltet ihr nicht unmittelbar in der Nähe landen, sondern zumindest etwas Abstand halten. Wenn ihr ihn also aus der Luft seht, fliegt einen großen Bogen um den Mandalorian.

Fies ist daran, dass man sich nicht wehren kann. Direkt zu Beginn hat man noch keine Waffe und ist generell in der Luft wehrlos. Außerdem hat der Mandalorian einen Schuss abgegeben, der direkt tödlich war. So konnte man nicht reagieren und möglichen Schüssen ausweichen.

Das ist der Mandalorian: Der Charakter aus Star Wars treibt aktuell auf der Map von Fortnite sein Unwesen. Wenn ihr ihm zu Nahe kommt, dann greift er an. Ihr müsst dann ins Duell gegen ihn gehen, doch müsst euch vor seinen Sniper-Schüssen in Acht nehmen.

Der Mandalorian ist ein starker NPC in Fortnite , doch er kann euch auch gefährlich werden, bevor ihr überhaupt richtig in die Runde gestartet seid.

