Eine Theorie zu Season 6 lässt mich auch weiter auf eine Weiterführung der Story hoffen. Spieler denken nämlich, dass die jeweiligen Seasons aus Kapitel 1 mit denen aus dem 2. Kapitel verbunden sind. Sie würden sich wiederholen, aber mit einem anderen Twist. Da wir uns jetzt in Season 5 – Kapitel 2 befinden und Drift damals in der gleichen Season vom 1. Kapitel aufgetaucht war, könnte es noch zu einem Wiedersehen kommen.

Diese Fragen stelle ich mir seit den Posts von Fortnite auf Twitter. Was ich nämlich an Fortnite immer schon besonders gemocht habe, ist die Story, die im Hintergrund erzählt wird. Die Geschichte aus dem 1. Kapitel habe ich eng verfolgt und es war immer eines meiner Highlights.

So wurde die Story beendet: Damit die böse Macht keinen Verdacht schöpft, brach Vi die Unterhaltung ab und löschte alle Spuren von diesem Gespräch, das mit Drift stattgefunden hatte. So wurden dann auch alle Posts von Fortnite auf Twitter gelöscht. Die Story endete da und Spieler blieben ratlos zurück. Hier könnt ihr das Gespräch nochmal ganz verfolgen:

Was ist das für eine Story? Am 24. Januar erschienen auf Twitter ein paar Posts von Fortnite. Es handelte sich aber dabei um keine „richtigen“ Meldungen zum Spiel, sondern jemand versuchte Kontakt mit einem altbekannten Charakter aus Fortnite aufzubauen.

