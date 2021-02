Fortnite: Das steckt jetzt im Crew Pack für Februar 2021

Beim Crew-Abo könnte sich bald was ändern. Nachdem es zum Start ein paar Probleme mit dem Abonnement gegeben hatte, sollen Spieler jetzt wohl mitentscheiden können, was im Paket enthalten sein soll. Das sagt zumindest ein Leak, der zeigt, dass Fortnite bald eine Umfrage plant , bei dem Spieler angeben können, welche Gegenstände sie lieber im Abo sehen möchten.

In Fortnite: Battle Royale gibt es wieder ein neues Crew-Paket, das Spieler erhalten, die Teil der Fortnite Crew sind. Wir zeigen euch, was im Paket für Februar 2021 alles enthalten ist.

Insert

You are going to send email to