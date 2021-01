Der Mandalorian aus Fortnite dürfte sich in Season 5 noch groß verändern. Ein Leaker hat Änderungen angekündigt, die durchaus interessant klingen.

Das ist der Mandalorian: Der Charakter aus Star Wars ist seit einiger Zeit auch in Fortnite unterwegs. Sein Raumschiff Razor Crest ist in der Wüste abgestürzt und dort patrouilliert der Mandalorian und greift euch an.

Der Charakter war auch im Trailer zu Season 5 von Fortnite zu sehen, doch in der letzten Zeit ist es etwas ruhiger um ihn geworden.

Razor Crest soll sich verändern

Das wurde verraten: Hier meldet sich InTheShade zu Wort. Das ist ein Leaker auf Twitter, der regelmäßig neue Infos zu Fortnite teilt.

InTheShade behauptet, dass er mit einem Concept-Artist von Epic geredet hat und der hätte verraten, dass die Absturzstelle der Razor Crest einige Änderungen im Laufe der Season erhalten wird.

Genauere Details gibt es dazu erstmal nicht, doch diese Änderungen könnten durchaus spannend sein.

Bisher patrouilliert der Mandolorian dort in der Wüste rund um sein Raumschiff. Möglicherweise ändert er dann aber seine Position oder spielt in der Story von Fortnite wieder eine größere Rolle.

Das wurde zudem gefunden: Ein anderer Leak in Fortnite zeigt auf reddit eine Spitzhacke, die wohl zu dem Mandalorian gehört. Das spricht ebenfalls für eine Veränderung beim Mandalorian.

Das solltet ihr bedenken: Bisher handelt es sich hierbei nur um Informationen eines Leakers. Epic hat sich dazu noch nicht geäußert. Dennoch ist der Leaker in der Vergangenheit vertrauenswürdig gewesen. Ihr solltet das Raumschiff Razor Crest und den Mandalorian in den nächsten Tagen also im Auge behalten.

Der Leak passt auch zu einem anderen Leak, der behauptet, dass ein weiterer Ort in der Wüste verändert werden soll:

