4-Jähriger spricht im Schulklub über Fortnite, wird beim „Terror-Radar“ gemeldet

Ein 4-jähriger Junge wurde bei der britischen Terror-Präventions-Maßnahme Prevent gemeldet, weil er in einem Klub über Waffen und Bomben in Fornite gesprochen hat.

Darum wurde der Junge gemeldet: Ein muslimischer Junge im Alter von nur 4 Jahren und seine Familie wurden bei der britischen Terror-Präventions-Maßnahme Prevent gemeldet, nachdem er bei einem scheinbar erschreckendem Gespräch im Schuldklub überhört wurde.

Der Junge erzählte einem der Mitarbeiter des Klubs, dass er am Tag zuvor bei seinem Vater zu Hause war und dieser „Waffen und Bomben in seinem Schuppen“ habe.

Es stellte sich allerdings heraus, dass es bei dem Gespräch um den Shooter Fortnite ging. Der Junge hatte seinem Cousin dabei zugeschaut, wie er das Spiel gespielt hat und erzählte dem Mitarbeiter daraufhin davon.

Fortnite ist ein beliebtes Spiel mit vielen Millionen Spielern und es nicht ungewöhnlich, dass es ein Gesprächsthema bei Kids ist. Die Worte des Jungen wurden bei der Meldung bei Prevent aus dem Kontext gerissen. Das beweist laut der britischen Zeitung The Guardian auch das Transkript des gesamten Gesprächs, das Prevent vorlag.

Darin werden Fortnite und Gaming explizit erwähnt, so The Guradian.

In dem Schulsystem des Vereinigten Königreichs kommen die Kinder im Alter von 3 Jahren in die sogenannte Infant School (Vorschule), einen Teil der Primary School. Dort bleiben sie bis sie 5 Jahre alt sind und in die Junior School übergeführt werden, was in etwa unserer Grundschule entspricht. Mehr dazu findet ihr auf Wikipedia