Fortnite: Warum ihr Seiten wie Einbiete.com nicht nutzen solltet

Eine Versuchung ist das auch für Kinder, die sich keine V-Bucks leisten können. Sie denken dann vielleicht, das wäre eine einfache Lösung. In krassen Fällen nutzen Kinder schon die Kreditkarte der Eltern, um eine große Menge an V-Bucks zu kaufen .

Wenn man jetzt unbedingt V-Bucks haben möchte, um sich einen Skin zu kaufen, aber kein Geld dafür ausgeben will, klingen solche Seiten, die mit kostenlosen Beträgen an V-Bucks werben, erstmal sehr verlockend.

Hat man sich mit Namen und Plattform angemeldet, kann man sich die Menge an V-Bucks und einen kostenlosen Skin dazu auswählen. Nach einer kurzen Download-Phase, in der die Gegenstände angeblich auf den Fortnite-Account „übermittelt“ werden, erscheint ein Fenster, bei dem man sich verifizieren soll.

