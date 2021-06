New World zeigt das gefährlichste Endgame-Gebiet bisher: Bruchberg ist nur für die Stärksten

In der Aeternum-Tour geben die Entwickler von New World regelmäßig Einblicke in die verschiedenen Gebiete des Spiels. Im neusten Video steht eine der Endgame-Zonen im Fokus. Dieses Video durften wir von MeinMMO exklusiv vorab veröffentlichen.

Was zeigt das Video? Das neueste Video im Rahmen der Aeternum Tour zeigt das Endgame-Gebiet Bruchberg. Dort lauern vor allem viele der Verderbten, Feinde, die von dem mysteriösen Mineral Azoth verseucht wurden.

Das Gebiet Bruchberg teilt sich in verschiedene Zonen und besondere Orte auf:

Auf dem Weg Richtung Norden gibt es die kleine Siedlung Bergklause und im Osten den Außenposten Gebirgsaufstieg. Sie dienen als Rückzugsort für die Spieler

Doch auch die Verderbten haben verschiedene Festungen im Gebiet unter Kontrolle, darunter Caminus, die schon früh in Screenshots gezeigt wurde.

Nördlich von Bergklause gibt es zudem eine Mine der Verderbten, Ambusti Inferior. Diese Mine soll vor allem durch ihr Labyrinth-System schwierig zu durchschreiten sein.

Ebenfalls im Bruchberg befindet sich die Höhle Rotfellow Hovel, in der sich einige der stärksten Gegner von Aeternum tummeln sollen.

Die größte Herausforderung soll jedoch Düsterheim sein. Das ist die größte Festung der Verderbten und nur die stärksten Spieler sollen in der Lage sein, sich durch diese hindurch zu kämpfen.

Die verschiedenen Zonen werden euch ausführlich in diesem Video vorgestellt:

Schon in den letzten Wochen wurden immer wieder Videos zu den Gebieten veröffentlicht. Eins zeigt eine idyllische Region mit einer mächtigen PvP-Festung.

New World legte während der Alpha großen Fokus auf neue Mid- und Endgame-Inhalte

Was ist das Problem mit Endgame und New World? Im ersten Test im Sommer 2020 machte New World einen gemischten Eindruck. Vor allem die eintönigen Quests standen im Fokus der Kritik. Aber auch in Bezug auf Mid- und Endgame-Inhalte gab es große Sorgen.

Denn zum Zeitpunkt des Tests bot das Spiel nur eine Bosskampf-Arena, ein paar Open-World-Events, ein Endgame-Gebiet und die PvP-Kriege um Festungen, die jedoch nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung standen.

Doch während der Alpha wurde genau an diesen Kritikpunkten verstärkt gearbeitet:

Ob diese Inhalte genügen, um die Spieler dauerhaft zu fesseln, werden die Wochen nach dem Release zeigen. Der findet am 31. August statt, wobei es im Juli bereits eine Beta zu New World gibt.

Wie seht ihr New World allgemein, das Gebiet Bruchberg und die Endgame-Inhalte? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Insgesamt hat sich New World in den letzten Monaten immer stärker zu einem Themepark-MMORPG entwickelt. Das finden wir von MeinMMO nicht schlecht: New World wird immer mehr zu einem Themepark-MMORPG und das ist gut so.