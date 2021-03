New World verrät, wie die langweiligen Quests besser werden sollen

New World wurde in dem ersten offenen Test vor allem für das schwache Quest-Design kritisiert. Daran arbeiten sie bereits seit einigen Monaten. Nun wurden Details veröffentlicht, die spezifisch die Anpassungen an Quests erklären. Zudem wurde eine deutsche Sprachausgabe angekündigt.

Was war bisher das Problem mit den Quests? Im ersten offenen Test im Sommer 2020 wurden die Quests als sehr langweilig und unkreativ bezeichnet:

Im Grunde bestanden sie immer daraus, dass eine bestimmte Zahl von Gegnern getötet und gleichzeitig Gegenstände gesammelt werden mussten.

Es gab keine zusammenhängende Geschichte oder einen besonderen Grund, um die Quests zu erledigen.

Erschwert wurde das Ganze dadurch, dass selbst die Gegner immer die „Corrupted“ waren, nur mit leicht angepassten Namen.

Die Quests wurden sowohl lautstark von der Community, als auch von uns in unserem Anspielbericht kritisiert.

Amazon versprach daraufhin Besserung und teilte in jedem Alpha-Update mit, dass die Quests angepasst und neue hinzugefügt wurden. Was sich genau verändert hat, wussten wir bisher aber nicht.

So sieht das kommende Quest-Interface bei New World aus.

Wie sollen die Quests zukünftig sein? In einem neuen Blogpost erklärte Amazon, wie sie sich die Quests zukünftig vorstellen. Eine Neuerung ist dabei die Hauptstory – auch Main-Quest genannt. Diese Main-Quest soll den Spieler durch alle Gebiete führen, die Geschichte erzählen und Belohnungen in Form von Ausrüstung bringen.

Kombiniert wird diese Hauptstory mit “zahlreichen Nebenaufgaben”, wie etwa Quests für einzigartige Rüstungen und Waffen, die ab Stufe 40 angenommen werden können.

Außerdem versprachen die Entwickler mehr Charakter bei den verschiedenen Quest-Gebern und als besonderes Highlight eine Sprachausgabe. Die gibt es schon jetzt stellenweise auf Englisch, soll aber auch in anderen Sprachen, darunter Deutsch, erscheinen.

4 Säulen, auf denen die Quests aufbauen sollen

Wie genau sieht das Quest-System aus? Das System in New World soll auf 4 Säulen beruhen:

Durch die Quests sollen die Spieler eine Identität und Aufgaben bekommen

Spieler sollen durch die Quests die Geschichte von Aeternum erleben

Spieler sollen konstant beschäftigt werden

Quests sollen den Fortschritt zelebrieren

Der Aufbau der Quests erinnert nach den ersten Beschreibungen immer stärker an ein Themepark-MMORPG. Das scheint generell immer mehr die Ausrichtung des Spiels zu sein:

New World wird immer mehr zu einem Themepark-MMORPG und das ist gut so

In diesem Zusammenhang soll auch der Spieleinstieg nochmal verbesser werden. Die Quests der Haupt-Geschichte bis hin zum Azoth-Stab, wurden stark überarbeitet. Dort heißt es, dass der “Abwechslungsreichtum der Quests” erhöht wurde.

Auch im Anschluss an die bisherigen Quests soll es mit besonderen Zielen weitergehen. Im Fokus stehen mächtige Gegner wie die Sirenenkönigin und die im neusten Alpha-Update vorgestellte Kaiserin.

Erster Einblick in die Sprachausgabe überzeugt

Wie ist die Sprachausgabe? Auf Twitter teilten die Entwickler ein kleines Video, das auch einen Einblick in die Vertonung gibt. Dabei handelt es sich bisher jedoch nur um die englische Sprache:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Unter dem Tweet und auch den der anderen Sprachen sammeln sich viele positive Reaktionen. Sie finden die Vertonung gelungen, weil man deutliche Unterschiede in den Sprechern und der Sprechart erkennt.

Bei einigen anderen MMOs gibt es zwar auch eine Vertonung der Quests, doch die ist nicht überall gelungen. Zumindest mit den hier ausgewählten Questgebern sind jedoch viele zufrieden. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen ersten Einblick und nur die englische Sprache. Wie die deutsche Synchro ausfällt, wird sich erst noch zeigen.

Was denkt ihr über die Entwicklung von New World? Und wie gefallen euch die Anpassungen der Quests und die Vertonung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

New World soll am 31. August erscheinen. Mehr zum Release, der Beta und den Plänen bis dahin findet ihr hier: New World: Release-Datum verschoben – Beta kommt im Juli.