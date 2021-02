New World bekommt EU-Server – So meldet ihr euch für die neue Alpha an

Der Release des interessanten Open-World-MMOs New World wurde zwar auf August verschoben, dennoch gibt es Grund zur Freude für EU-Spieler. Denn schon bald starten eigene EU-Server für die Alpha. Wir erklären euch, wie ihr euch anmelden könnt.

Was kündigte Amazon an? Die Alpha von New World soll erweitert werden. Und zwar speziell für Spieler aus Europa. Denn am 30. März gehen spezielle, dezidierte EU-Server für das MMO an den Start.

Was genau bringen diese Server? Bisher mussten europäische Tester von New Worlds auf US-Servern spielen. Dadurch waren die Latenzzeiten recht hoch, was sich auf die Performance ausgewirkt hat. Es kam zu Lags, die das Spielerlebnis trübten.

Mit eigenen EU-Servern sollte das MMO deutlich besser laufen. Dadurch können die Spieler New World angenehmer testen.

New World startet bald eine neue Alpha, so seid ihr dabei

So macht ihr mit: Um auf den neuen EU-Servern mitspielen zu können, müsst ihr euch für die Alpha anmelden. Das funktioniert so:

Ihr benötigt einen Account bei Amazon

Besucht die Website von New World

Klickt dort auf den Anmelde-Button

Ihr müsst euch jetzt in euren Amazon-Account einloggen

Schon seid ihr registriert

Ist man mit einer Vorbestellung automatisch dabei? Wer das MMO New World vorbestellt, der bekommt garantierten Zugang zur Beta, die im Sommer startet. Ihr erhaltet aber keinen garantierten Zugang zur Alpha. Für diese müsst ihr euch erneut wie oben beschrieben anmelden.

Ob ihr für die Alpha ausgewählt werdet, entscheidet der Zufall. Solltet ihr einen Zugang bekommen, dann werdet ihr von Amazon informiert. Dann spielt ihr ab dem 30. März auf den neuen EU-Servern mit.

Was passiert mit eurem Fortschritt in der Alpha? Am Ende der Testphase kommt es zu einem sogenannten „Wipe“. Das heißt, eure Charaktere und euer Fortschritt werden gelöscht. Ihr müsst bei der Closed Beta dann von vorne beginnen.

Wann startet die Beta? Ihr könnt die Closed Beta bereits ab dem 20. Juli 2021 spielen. Vorbesteller von New World bekommen automatisch Zugang zur Beta von New World.

Wann findet der Release des MMOs statt? Amazon gab bekannt, dass ihr euch ab dem 31. August 2021 in die Abenteuer von New World stürzen dürft. Aufgrund von neuen Inhalten und weil sich das MMO bei Release wirklich gut anfühlen soll, wurde es vom Frühjahr 2021 auf den August verschoben. Amazon möchte es einfach richtig machen und nimmt sich die Zeit, um den Spielern eine möglichst runde Erfahrung bieten zu können.

Was sagt ihr zu den EU-Servern für New World? Werdet ihr euch für die Alpha anmelden, die ab dem 30. März stattfindet?

MeinMMO-Autor und MMORPG-Experte Alexander Leitsch glaubt, dass New World eines von 3 neuen MMORPGs ist, die 2021 erfolgreich sein werden.