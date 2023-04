Energy-Drink verkauft sich seit Jahren als Freund von Gaming – Schikaniert jetzt kleinen Indie-Entwickler

Monster Energy möchte einem Entwickler verbieten, das Wort “Monster” in seinen Spielen zu verwenden. Doch sie haben sich offenbar mit dem Falschen angelegt. Denn der möchte sich das nicht gefallen lassen.

Was ist das für ein Getränk? Monster Energy ist eine Marke von Energy-Drinks, die sich gerne an Gamer vermarktet. Schließlich brauchen die bekanntermaßen viel Energie, um die Nächte durchzuzocken. Doch die Marke, die inzwischen zu Coca-Cola gehört, hat auch den Ruf, recht prozessfreudig zu sein.

So haben sie sich offenbar in den Kopf gesetzt, dass sie die alleinigen Rechte an dem Wort “Monster” haben. Das bekam wohl schon Ubisoft mit seinem Action-RPG “Gods and Monsters” zu spüren. Offiziell sagt Ubisoft jedoch, man habe das Game aus eigenem Antrieb in “Immortals: Fenyx Rising” umbenannt (via eurogamer).

Nun scheint sich Monster Energy jedoch mit dem Falschen angelegt zu haben, denn ein Indie-Entwickler hat nicht vor, einfach klein beizugeben.

Die Verantwortlichen für Monster Hunter scheinen bislang verschont geblieben zu sein.

“Ihnen gehören wohl die Farben Grün und Weiß”

Wen hat Monster Energy ins Visier genommen? Coca-Cola und Monster Energy haben es auf das Indie-Studio Glowstick Entertainment abgesehen. Denn deren Horror-Multiplayer Dark Deception: Mortals and Monsters verwendet, genau, das Wort “Monster”.

Außerdem stört man sich wohl am Design des Logos: Das erwecke den Eindruck, es handle sich um ein Produkt der Marke Monster Energy.

Wie geht Monster Energy vor? Wie die Seite PC Gamer berichtet, hat Monster dem Entwickler bereits eine Einigung angeboten. Damit dürfte das Studio den Namen zwar verwenden, aber nur gegen eine Reihe von Bedingungen:

Das Wort “Monster” oder Abwandlungen wie “monströs” und “Monstrosität” dürften nie wieder in einem Spieltitel verwendet werden.

Glowstick Entertainment dürfte nie wieder ein grün-weißes Logo auf einem schwarzen Hintergrund verwenden.

Letzteres kommentiert der Entwickler mit einem spöttischen: “Ihnen gehören wohl auch die Farben Grün und Weiß”.

Entwickler will “wahres Gesicht” von Monster Energy zeigen

So wehrt sich der Entwickler: Vincent Livings, Gründer und CEO von Glowstick Entertainment, berichtete auf Twitter von den rechtlichen Drohungen des Energy-Drinks. Dabei bezeichnet er Monster Energy als “Trademark Troll”. Damit sind normalerweise Personen gemeint, die eine Marke einzig und allein dafür registrieren lassen, andere für die Nutzung zu bedrohen und zu verklagen.

Es ist allgemein bekannt, dass Monster Energy ein notorischer Trademark Troll ist. Leider sind sie wieder damit zugange. Für ein Unternehmen, das seine Getränke gerne an Gamer vermarktet, versuchen sie auch gerne, Spielestudios mit langwierigen und teuren Rechtsstreitigkeiten zu schikanieren und in den Bankrott zu treiben.

Livings spricht auch davon, dass die Anwälte von Monster Energy gerade hinter dem Studio her seien, weil Dark Deception: Monsters & Mortals dem Energy-Drink “verwirrend ähnlich” sei.

Doch Livings beabsichtigt nicht klein beizugeben. Stattdessen plant er, Monster Energy vor Gericht zu bekämpfen. Zusätzlich will er alles, was er von der Marke erhalten hat, veröffentlichen. So sollen andere Spieleentwickler einen Einblick in die Vorgehensweisen erhalten.

Die vorgeschlagene Einigung machte Livings bereits öffentlich und sagte dazu:

Unehrliche Firmen wie Monster Energy sind darauf angewiesen, dass sie ihre Schikanen im Verborgenen betreiben können, während sie ihrer Basis (Sportler und Gamer) ein sauberes Image präsentieren. Ihr wahres Gesicht öffentlich zu zeigen, ist die einzige Möglichkeit, sie zu stoppen.

Wie will Livings die Kosten stemmen? Dafür hat sich der Entwickler einen besonders schönen Plan einfallen lassen: In einem Livestream will er Spiele zocken, die alle das Wort “Monster” im Titel haben und so Geld für den Rechtsstreit zusammenzubekommen.

Wir haben ein Statement von Monster Energy zu dem Fall angefragt und werden es hier einfügen, sobald wir es erhalten.

Ob es überhaupt so weit kommen und die Sache vor Gericht ausgetragen wird, ist aber noch offen. Dark Deception: Mortals and Monsters gibt es übrigens für 3,99 € auf Steam.

Der Indie-Liebling Dark & Darker befindet sich derzeit ebenfalls in einem Rechtsstreit mit einem größeren Konzern, doch in diesem Fall wird sich die Angelegenheit kaum mit einer Entschuldigung auf Social Media aus der Welt räumen lassen. Ein Spendenaufruf sollte helfen, die Kosten zu tragen:

Entwickler von Dark and Darker startet unerlaubten Spendenaufruf und scheitert – „Ihr Ziel ist es, uns ausbluten zu lassen“